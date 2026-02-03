Jogos de Los Angeles 2028 terão ingressos mais caros e riscos nos vistos, diz COI

Redatora
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19h36.
O Comitê Olímpico Internacional (COI) demonstrou preocupação com as regras de vistos de entrada nos Estados Unidos e com os preços dos ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, segundo relatório de progresso apresentado pelos organizadores norte-americanos nesta terça-feira, 3.
De acordo com o documento, os ingressos para LA-2028 devem custar, em média, 17% a mais do que os vendidos para Paris-2024, enquanto questões migratórias seguem como um dos principais desafios logísticos para receber atletas, delegações, imprensa e torcedores de mais de 200 países.
Durante a reunião do COI, representantes de federações internacionais questionaram os organizadores sobre a capacidade dos Estados Unidos de garantir a entrada de todos os participantes elegíveis, inclusive nos torneios classificatórios que ocorrerão no país antes de 2028.
Gene Sykes, presidente do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, afirmou que há cooperação direta com o Departamento de Estado para criar um sistema específico de vistos para atletas olímpicos. Segundo Sykes, o objetivo é tornar o processo mais simples e previsível.
A preocupação não é inédita. Em anos recentes, restrições migratórias adotadas pelo governo americano afetaram cidadãos de diversas nacionalidades, o que levou o COI a reforçar o debate sobre garantias de acesso para eventos esportivos globais.
Outro ponto sensível é o custo para o público. Casey Wasserman, presidente do comitê organizador de Los Angeles 2028, confirmou que os preços dos ingressos serão superiores aos da edição francesa.
De acordo com Wasserman, o aumento médio de 17% reflete o modelo financeiro adotado nos EUA, que não conta com nenhuma contribuição federal — situação diferente da maioria das Olimpíadas anteriores. Assim, a organização depende basicamente de patrocínios e venda de ingressos para equilibrar o orçamento.
Wasserman afirmou também que, apesar das críticas, os valores poderiam ser ainda mais elevados, considerando o intervalo de quatro anos entre Paris e Los Angeles e o potencial econômico do mercado americano.
Os Jogos de Los Angeles devem reunir mais de 10,5 mil atletas, representantes de mais de 200 países, ao longo de 16 dias de competição. A expectativa é de centenas de milhares de visitantes internacionais.
Sem apoio financeiro direto do governo federal, os organizadores enfrentam o desafio de manter a viabilidade econômica do evento sem comprometer o acesso do público e a participação plena de atletas e delegações.