Jogos de Los Angeles 2028 terão ingressos mais caros e riscos nos vistos, diz COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) demonstrou preocupação com as regras de vistos de entrada nos Estados Unidos e com os preços dos ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, segundo relatório de progresso apresentado pelos organizadores norte-americanos nesta terça-feira, 3.

De acordo com o documento, os ingressos para LA-2028 devem custar, em média, 17% a mais do que os vendidos para Paris-2024, enquanto questões migratórias seguem como um dos principais desafios logísticos para receber atletas, delegações, imprensa e torcedores de mais de 200 países.

Vistos de entrada nos EUA

Durante a reunião do COI, representantes de federações internacionais questionaram os organizadores sobre a capacidade dos Estados Unidos de garantir a entrada de todos os participantes elegíveis, inclusive nos torneios classificatórios que ocorrerão no país antes de 2028.

Gene Sykes, presidente do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, afirmou que há cooperação direta com o Departamento de Estado para criar um sistema específico de vistos para atletas olímpicos. Segundo Sykes, o objetivo é tornar o processo mais simples e previsível.

A preocupação não é inédita. Em anos recentes, restrições migratórias adotadas pelo governo americano afetaram cidadãos de diversas nacionalidades, o que levou o COI a reforçar o debate sobre garantias de acesso para eventos esportivos globais.

Ingressos mais caros

Outro ponto sensível é o custo para o público. Casey Wasserman, presidente do comitê organizador de Los Angeles 2028, confirmou que os preços dos ingressos serão superiores aos da edição francesa.

De acordo com Wasserman, o aumento médio de 17% reflete o modelo financeiro adotado nos EUA, que não conta com nenhuma contribuição federal — situação diferente da maioria das Olimpíadas anteriores. Assim, a organização depende basicamente de patrocínios e venda de ingressos para equilibrar o orçamento.

Wasserman afirmou também que, apesar das críticas, os valores poderiam ser ainda mais elevados, considerando o intervalo de quatro anos entre Paris e Los Angeles e o potencial econômico do mercado americano.

Modelo financeiro pressiona organização

Os Jogos de Los Angeles devem reunir mais de 10,5 mil atletas, representantes de mais de 200 países, ao longo de 16 dias de competição. A expectativa é de centenas de milhares de visitantes internacionais.

Sem apoio financeiro direto do governo federal, os organizadores enfrentam o desafio de manter a viabilidade econômica do evento sem comprometer o acesso do público e a participação plena de atletas e delegações.