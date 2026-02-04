Ciência

Tempestade solar deve atingir a Terra nos próximos dias

Explosão solar registrada pela Nasa pode alcançar o planeta entre quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6, com impactos considerados fracos

Erupções solares: entenda quais são os efeitos para a Terra (Divulgação/Nasa)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09h44.

Satélites da Nasa registraram pelo menos cinco erupções solares de grande porte nos últimos três dias. Os eventos ocorreram na região ativa AR 4366, classificada como uma das mais intensas do ciclo solar.

As explosões foram enquadradas na classe X, a mais forte da escala. Desde domingo, 1, foram observadas erupções X1.0, X8.1, X2.8, X1.6 e, na última terça-feira, 3, uma X1.5.

Quando os raios devem chegar à Terra?

Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), a erupção X8.1 provocou a ejeção de material solar que deve atingir a Terra entre quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6. A previsão é de impactos de fraca intensidade.

A Nasa informa que erupções desse tipo podem afetar comunicações de rádio, redes elétricas, sinais de navegação e representar riscos para astronautas. O fenômeno também pode intensificar a ocorrência de auroras boreais.

O Sol passa atualmente pelo pico de seu ciclo magnético, que dura em média 11 anos. Nesse período, há aumento no número de manchas solares e na frequência de erupções de alta energia.

