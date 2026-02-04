‘O que fideliza e encanta é o cuidado’: tecnologia brasileira propõe novo modelo de saúde integrada

Dados da pesquisa TIC Saúde 2024 mostram que 92% dos estabelecimentos de saúde do Brasil já utilizam sistemas eletrônicos para registro de informações dos pacientes. Em um cenário em que a saúde evolui rapidamente em tecnologia, mas ainda enfrenta desafios históricos de acesso, continuidade do cuidado e uso inteligente da agenda profissional, surge uma solução brasileira com ambição global: o SaúdeSat by AtawCare.

Desenvolvido por Rildo Lasmar, cirurgião-dentista especialista em estética, o aplicativo nasce com o propósito de ser a ponte que conecta pacientes que precisam de atendimento — muitas vezes imediato — a profissionais de saúde qualificados com disponibilidade real em sua agenda.

De acordo com Lasmar, mais do que um sistema de agendamento, o SaúdeSat by AtawCare propõe um novo modelo de saúde integrada, ética e centrada no cuidado, unindo tecnologia, gestão e prática clínica em um único ecossistema digital.

A tecnologia que transforma disponibilidade em cuidado real

O SaúdeSat by AtawCare não surgiu como um projeto puramente tecnológico, mas como resposta direta a uma lacuna recorrente na rotina da saúde: pacientes buscando atendimento e profissionais com horários ociosos, sem um sistema eficiente que faça essa conexão acontecer no momento certo.

O cirurgião-dentista conta que a plataforma atua exatamente nesse ponto crítico, organizando e cruzando informações de forma inteligente para:

Identificar pacientes com necessidade real de atendimento

Localizar profissionais qualificados com agenda disponível

Criar uma conexão rápida, ética e tecnicamente orientada

Rildo Lasmar, cirurgião-dentista especialista em estética e criador do aplicativo SaúdeSat by AtawCare

Com o uso de geolocalização, organização de dados clínicos e comunicação estruturada, o aplicativo reduz desperdício de tempo, melhora o acesso à saúde e valoriza o tempo do profissional.

No mercado internacional, a solução é apresentada como AtawCare. No Brasil, mantém-se como SaúdeSat by AtawCare, preservando o mesmo conceito de conectar necessidade real à disponibilidade real, com foco no cuidado contínuo.

Tecnologia como ponte — não como substituição — do cuidado humano

O princípio central do SaúdeSat by AtawCare é aproximar pessoas, não substituir o cuidado humano.

A plataforma funciona como uma extensão do consultório, permitindo que o profissional acompanhe históricos, oriente condutas, organize informações clínicas e mantenha vínculo com o paciente ao longo do tempo, mesmo fora do ambiente físico tradicional.

Para o paciente, o cuidado deixa de ser episódico e fragmentado e passa a ser longitudinal, com mais acesso, clareza e suporte na sua jornada de saúde.

“O que fideliza e encanta é o cuidado”, diz Lasmar. Para ele, não é apenas um slogan, mas o princípio que orienta toda a arquitetura do sistema: confiança, proximidade, informação qualificada e eficiência tecnológica caminhando juntas.