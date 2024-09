Jogos de segunda-feira, 9 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do dia incluem as partidas da Liga das Nações, com o confronto entre França e Bélgica pela Liga A, e os duelos do Brasileirão Série B e Série C, com Botafogo-SP x Goiás e Ponte Preta x Chapecoense.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol desta segunda

Liga das Nações

13h - Chipre x Kosovo (Liga C) - SporTV 2

15h45 - França x Bélgica (Liga A) - SporTV

15h45 - Israel x Itália (Liga A) - ESPN e Disney+

15h45 - Noruega x Áustria (Liga B) - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Eslovênia x Cazaquistão (Liga B) - Disney+

15h45 - Montenegro x País de Gales (Liga B) - Canais SporTV

15h45 - Turquia x Islândia (Liga B) - SporTV 2

15h45 - Romênia x Lituânia (Liga C) - Disney+

Segunda Divisão Espanhola

16h - Albacete x Eibar - Disney+

16h - Castellon x Cádiz - Disney+

Brasileirão Série B

20h - Botafogo-SP x Goiás - SporTV e Premiere

21h30 - Ponte Preta x Chapecoense - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

20h - São Bernardo x Remo - DAZN e Nosso Futebol

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.