O vilarejo eleito o mais relaxante da Europa

Quem planeja férias para descansar costuma pensar em praias isoladas ou casas no campo, mas um levantamento recente indica que algumas cidades europeias também oferecem esse tipo de pausa. Segundo um ranking divulgado pela varejista Vape and Go, Tallinn, capital da Estônia, é o destino urbano mais relaxante do continente em 2026.

Para chegar ao resultado, a empresa analisou 66 cidades europeias com base em critérios como facilidade para caminhar, áreas verdes, exposição a ruído durante o dia e à noite, poluição do ar, criminalidade e segurança. Cada destino recebeu uma nota de 0 a 100, e Tallinn somou 92,8 pontos. A pesquisa usada pela empresa como ponto de partida mostra que 76% dos viajantes apontam a redução do estresse como o principal motivo para sair de férias.

Noites silenciosas

Terraços de restaurantes na Praça da Prefeitura, no Centro Histórico de Tallinn, eleita a cidade mais relaxante da Europa (Pexels)

O que colocou a capital estoniana à frente das demais foi o baixo nível de barulho durante a noite. De acordo com o estudo, apenas 0,84% dos moradores de Tallinn ficam expostos ao ruído de rodovias e ferrovias nesse período, a menor proporção entre as dez primeiras colocadas. Durante o dia, o índice também é baixo, de 10,2%.

Além da tranquilidade, a cidade atrai visitantes pelo Centro Histórico, considerado um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa e inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. A região reúne ruas de paralelepípedo, torres e muralhas antigas, com cafés, museus e restaurantes espalhados pelo caminho. Como o centro é compacto, boa parte dos passeios pode ser feita a pé, e os parques e a orla voltada para o Mar Báltico ajudam a desacelerar o roteiro. Fora dos muros medievais, o bairro de Telliskivi concentra galerias, estúdios de artistas, arte de rua e feiras.

Estônia em dose dupla

Tallinn não foi a única cidade do país a aparecer no alto da lista. Tartu, segunda maior cidade estoniana, ficou em terceiro lugar, com 86,6 pontos, puxada principalmente pela baixa exposição a ruído tanto de dia quanto à noite. Conhecida localmente como "cidade dos bons pensamentos", ela abriga a Universidade de Tartu, fundada em 1632, e tem uma cena cultural movimentada, que ganhou projeção quando a cidade foi Capital Europeia da Cultura em 2024.

Entre as duas estonianas, Zurique ficou com o segundo lugar e 88,1 pontos. A maior cidade da Suíça se destacou no quesito caminhabilidade, com 22,14 quilômetros de vias adequadas para pedestres por quilômetro quadrado, e tem quase 28% do território coberto por áreas verdes.

Outros destaques

A Ponte Tripla sobre o rio Ljubljanica, em Liubliana, capital eslovena que tem a maior proporção de áreas verdes entre as 66 cidades do ranking (Pexels)

O levantamento também premiou cidades em critérios específicos. Liubliana, capital da Eslovênia, registrou a maior proporção de áreas verdes entre as 66 analisadas. Tampere, na Finlândia, que se apresenta como a capital mundial da sauna e tem dezenas de saunas públicas, teve o ar mais limpo da lista. Já Haia, na Holanda, obteve a maior pontuação em segurança.

O top 10 se concentra no norte e no centro da Europa, com representantes também da Noruega, da Lituânia e da Croácia.

Top 10 completo:

1. Tallinn, Estônia

2. Zurique, Suíça

3. Tartu, Estônia

4. Trondheim, Noruega

5. Vilnius, Lituânia

6. Haia, Holanda

7. Rijeka, Croácia

8. Genebra, Suíça

9. Tampere, Finlândia

10. Liubliana, Eslovênia