Copilot no Excel: 10 tarefas que a IA consegue fazer por você

Uma planilha cheia de fórmulas, filtros e abas pode exigir bastante trabalho antes de chegar a uma resposta simples.

O Copilot no Excel permite descrever o que você quer fazer em linguagem natural e usar recursos já conhecidos do programa, como fórmulas, gráficos e Tabelas Dinâmicas, para realizar a tarefa.

A disponibilidade dos recursos varia conforme a versão e a licença do Microsoft 365. Confira 10 tarefas que o Copilot pode executar ou ajudar a realizar.

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1. Criar fórmulas

É possível pedir uma fórmula para calcular um resultado específico, como a diferença entre dois valores ou o aumento percentual. O Copilot também explica como a fórmula funciona.

2. Criar colunas calculadas

Se a planilha tem preço e custo, por exemplo, você pode pedir uma coluna com a margem de lucro de cada produto, a IA gera a fórmula e aplica o cálculo aos dados.

3. Fazer buscas entre planilhas

O assistente consegue criar fórmulas de pesquisa, como PROCX (XLOOKUP), para encontrar uma informação em outra parte da pasta de trabalho e trazer o resultado para uma nova coluna.

4. Criar gráficos

Basta especificar o que deve ser comparado. O Copilot pode gerar gráficos a partir dos dados e permitir que o usuário refine o resultado com novos comandos.

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5. Montar Tabelas Dinâmicas

Grandes volumes de dados podem ser resumidos em uma Tabela Dinâmica sem que o usuário precise configurar manualmente linhas, colunas e valores. É possível indicar, por exemplo, que as vendas sejam agrupadas por mês e categoria.

6. Encontrar tendências e valores fora do padrão

Perguntas como “quais regiões tiveram as maiores vendas?” ou “existem valores discrepantes?” podem ser feitas diretamente ao Copilot. A resposta pode aparecer como resumo, gráfico ou Tabela Dinâmica.

7. Filtrar e ordenar dados

O assistente pode aplicar filtros e organizar informações conforme um critério. Um comando pode pedir, por exemplo, para mostrar apenas itens com vencimento na semana seguinte ou ordenar uma taxa do menor para o maior valor.

8. Destacar informações

Também dá para pedir que determinados valores sejam realçados. Entre os exemplos da Microsoft estão destacar os menores números de unidades vendidas ou colocar em evidência os 10 maiores valores.

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9. Resumir textos da planilha

Comentários de clientes, respostas de pesquisas e outros conjuntos de texto podem ser resumidos pelo Copilot. A IA também consegue identificar temas recorrentes e adicionar o resultado à pasta de trabalho.

10. Explicar uma fórmula complicada

Encontrou uma fórmula que não entende em uma planilha antiga? Basta selecionar a célula e pedir uma explicação. O Copilot descreve o que a fórmula faz e como chega ao resultado.