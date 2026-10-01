Lula e Flávio Bolsonaro vão ao debate da Globo? Veja os candidatos confirmados

A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1, o último debate entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno, sem a presença do presidente Lula (PT). A campanha do petista informou à emissora, na quarta-feira, 30, que o candidato à reeleição não vai ao encontro. Já Flávio Bolsonaro (PL) confirmou presença.

O encontro será o último entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno, marcado para domingo, 4. O programa começa às 21h30, logo após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli.

Quem foi convidado para o debate da Globo?

A Globo convidou inicialmente quatro candidatos:

Lula (PT);

Flávio Bolsonaro (PL);

Ronaldo Caiado (PSD);

Augusto Cury (Avante)

Romeu Zema (Novo)

O critério segue a Lei das Eleições. O artigo 46 obriga as emissoras a convidar candidatos de partidos com pelo menos cinco parlamentares no Congresso. Os demais convites são facultativos.

Em 2022, por comparação, a emissora chamou sete candidatos.

Quem confirmou presença?

Estão confirmados Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema (Novo).

Zema não estava na lista original. Ele entrou depois de uma decisão liminar (provisória) do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, na terça-feira, 29. A decisão garante a participação dos candidatos do Novo nos debates de 2026.

O Novo argumentou que tem cinco deputados federais em exercício. A decisão ainda poderá ser analisada pelo plenário do TSE.

Por que Lula não vai ao debate?

A campanha comunicou a decisão à Globo na quarta-feira (30). Segundo apuração da EXAME, a avaliação é que o formato e o fato de todos os demais candidatos serem de direita transformariam Lula em alvo, a três dias da eleição.

Integrantes da campanha também criticam a mediação dos debates e temem esperar muito tempo até ter direito à palavra.

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que Lula quer confrontar Flávio Bolsonaro, mas que isso exige um formato com interação direta entre os dois.

Em vez do debate, Lula dará entrevista ao podcast Flow, às 20h45, no mesmo horário do programa da Globo.

Lula repete a estratégia de 2006

A ausência não é novidade nesta campanha. Lula também não foi ao debate da Band, em 23 de agosto. Flávio e Zema também faltaram naquela ocasião.

Segundo o Poder360, Lula repete a estratégia de 2006, quando não participou de nenhum debate no primeiro turno.

A ausência dos dois líderes das pesquisas também levou a Record a cancelar o debate que estava marcado para domingo (27).

Por que Flávio vai ao debate?

Flávio anunciou presença e provocou o atual presidente a comparecer. Segundo a Gazeta do Povo, a campanha do PL concentra parte do discurso no chamado voto útil, apelo para que eleitores de outros candidatos da direita reconsiderem o voto.

Por outro lado, a própria campanha avalia o risco de Flávio virar "vidraça" dos outros candidatos de direita no palco.

Quem ficou de fora?

O candidato Renan Santos (Missão) não foi convidado pela Globo. Ele disse nas redes sociais que prepara um protesto em frente à sede da emissora, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Que horas é o debate e onde assistir?

Data: quinta-feira, 1º de outubro

quinta-feira, 1º de outubro Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Mediação: César Tralli

César Tralli Local: Estúdios Globo, no Rio de Janeiro

Estúdios Globo, no Rio de Janeiro Onde assistir: TV Globo, GloboNews, GloboPlay e g1

Como será o formato?

O programa terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Dois blocos são de temas determinados e dois, de tema livre.

Os candidatos ficam ao redor de um mapa do Brasil, no centro do cenário. O debate vai abordar as regiões do país e temas como preservação da Amazônia, segurança nas fronteiras e combate ao crime organizado, e infraestrutura para exportações.

Quem pergunta tem dois minutos para dividir entre pergunta e réplica. Quem responde tem três minutos para resposta e tréplica.

O que vem depois do debate?

O primeiro turno será no domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, no horário de Brasília. Se nenhum candidato passar de 50% dos votos válidos, o segundo turno será em 25 de outubro.