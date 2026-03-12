Esporte

Jogos da NBA desta quinta-feira, 12: horários e onde assistir

A rodada da NBA desta quinta-feira, 12, com destaque para os confrontos entre Celtics x Thunder e Bulls x Leakers

NBA: 76ers e Pistons abrem a lista de confrontos nessa noite de quinta-feira (Harry How/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 12 de março de 2026 às 06h05.

A NBA terá nove jogos nesta quinta-feira, 12. A programação começa às 20h, com três partidas, e termina às 23h30, com o duelo entre Chicago Bulls e Los Angeles Lakers.

Jogos da NBA hoje, 12/03

20h

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons - Amazon Prime Video

Phoenix Suns x Indiana Pacers - NBA League Pass

Washington Wizards x Orlando Magic - NBA League Pass

20h30

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks - NBA League Pass

Milwaukee Bucks x Miami Heat - NBA League Pass

21h

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies - NBA League Pass

22h

Denver Nuggets x San Antonio Spurs - NBA League Pass

22h30

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder - Amazon Prime Video

23h30

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers - NBA League Pass

Destaques da rodada da NBA nesta quinta

A rodada reúne grandes confrontos como Bucks x Heat no Leste, Mavericks x Grizzlies no Oeste e Celtics x Thunder em um duelo entre equipes de peso. O encerramento fica por conta de Bulls x Lakers, último jogo da programação desta quinta-feira.

