Jogo de volta da final da Copa do Brasil será no Morumbi; veja datas

Depois de uma excelente campanha de recuperação do São Paulo e de reconquista por parte do Flamengo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfim realizou o sorteio dos jogos de ida e volta para a final da Copa do Brasil. Enquanto o Rubro-Negro parte em busca do bicampeonato, o Tricolor Paulista avança na campanha de vencer o campeonato nacional pela primeira vez.

O jogo de ida será disputado no Estádio do Maracanã, no dia 17 de setembro. No de volta, a bola roda no Estádio do Morumbi, no dia 24 de setembro. As partidas serão realizadas em dois domingos.

Premiação da Copa do Brasil

Durante o sorteio, também ficou acordado que o campeão da Copa do Brasil receberá R$ 70 milhões. O vice, por sua vez, ganhará R$ 30 milhões.

Até chegarem à final, no entanto, ambos os times já tiveram um alto faturamento no campeonato.

Veja o valor pago a cada time por fase disputada:

3ª fase : R$ 2,1 milhões

: R$ 2,1 milhões Oitavas de final : R$ 3,3 milhões

: R$ 3,3 milhões Quartas de final : R$ 4,3 milhões

: R$ 4,3 milhões Semifinais: R$ 9 milhões

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

02/09 - Botafogo x Flamengo

13/09 - Flamengo x Athlético-PR

Quais são os próximos jogos do São Paulo?