Copa do Brasil: São Paulo e Flamengo vencem na semifinal; quanto os finalistas ganham com premiação?

Na quarta-feira, 16, Corinthians e São Paulo se enfrentaram em campo, além de Grêmio contra o Flamengo, durante a semifinais da Copa do Brasil.

Após uma disputa emocionante, o São Paulo venceu o Corinthians no estádio do Morumbi, em São Paulo. Enquanto o Flamengo tirou o Grêmio da competição, durante a disputa no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os clubes estavam com a expectativa de classificação não apenas para o alcance do título, mas também para garantir uma quantia milionária em prêmios.

O vice-campeão levará para casa o mínimo de R$ 30 milhões. Além do título, o campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 70 milhões em prêmio.

Premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões.

Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.