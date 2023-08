São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo da final da Copa do Brasil

Neste semana, a Copa do Brasil caminha para o momento decisivo, com o aguardado embate entre São Paulo e Flamengo pelo título e o prêmio milionário.

Em uma partida arrepidante na quarta-feira, 16, o tricolor derrotou o Corinthians em casa, no estádio do Morumbi, por 2 a 0. Enquanto no Maracanã, o Flamengo superou o Grêmio por 1 a 0 e garantiu sua vaga para as finais.

A disputa vai ocorrer nos dias 17 e 24 de setembro, em dois domingos pela primeira vez, o que pode deixar muitos torcedores surpresos, já que as partidas geralmente aconteciam às quartas-feiras.

No entanto, os mandos de campo da final da Copa do Brasil ainda devem ser sorteados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade não definiu a data e o horário para realizar o tradicional sorteio das bolinhas.

Quanto os finalistas devem faturar?

O São Paulo está com a expectativa de conquistar seu primeiro título da competição. Enquanto o Flamengo está determinado a se consagrar como pentacampeão, no segundo ano consecutivo como vitorioso.

Por outro lado, além da taça, o clube vencedor também deseja o prêmio em milhões no final do confronto. O campeão levará cerca de R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões.

Já que os dois times entraram na Copa do Brasil na terceira fase, o prêmio acumulado será de R$ 88,7 milhões para quem levar o título.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Flamengo da Copa do Brasil 2023?

Os jogos acontecem em 17 e 24 de setembro e serão transmitidos ao vivo na Globo e Sportv. O horário e locais ainda serão definidos.

Como assistir o jogo São Paulo x Flamengo online?

A partida será transmitida pelo Prime Video e Globoplay.