CIA envenenou goleiro inglês para Brasil ser tricampeão na Copa de 1970, denuncia jornalista

Uma teoria que circula há décadas sobre a eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo de 1970 voltou ao debate público recentemente com o lançamento do podcast Foul Play, que investiga a possibilidade de o goleiro Gordon Banks ter sido alvo de uma ação deliberada antes das quartas de final do torneio disputado no México.

Titular da seleção inglesa e um dos destaques da campanha, Banks ficou fora do confronto contra a Alemanha Ocidental após apresentar um quadro diagnosticado como gastroenterite aguda na véspera da partida. Sem o goleiro, a Inglaterra sofreu uma derrota por 3 a 2 na prorrogação, após abrir vantagem de dois gols no placar.

Banks havia chegado ao Mundial em boa fase e protagonizado uma das jogadas mais lembradas da história das Copas ao defender uma cabeçada de Pelé durante a fase de grupos. O lance ficou conhecido entre torcedores e especialistas como uma das maiores defesas já registradas no futebol.

O podcast foi desenvolvido ao longo de três anos pelo jornalista investigativo Gabriel Gatehouse e por Ed Jervis, neto do ex-goleiro, falecido em 2019. A produção revisita documentos, entrevistas e relatos relacionados ao episódio que afastou Banks do jogo decisivo.

"Aproximadamente um dia antes das quartas de final, ele adoeceu com intoxicação alimentar", afirmou Gatehouse ao relembrar a versão apresentada na época. Segundo ele, o médico da seleção diagnosticou o atleta com gastroenterite aguda e recomendou sua retirada da partida.

A ausência abriu espaço para a entrada de Peter Bonetti no gol inglês. A derrota alimentou especulações de que o resultado poderia ter sido diferente caso Banks estivesse em campo.

Entre as teorias levantadas ao longo dos anos está a hipótese de que o goleiro teria sido envenenado para favorecer interesses ligados à conquista da Copa do Mundo pelo Brasil. Segundo Gatehouse, uma das alegações sustentava que a ditadura militar brasileira buscava ampliar sua popularidade por meio do futebol e que os Estados Unidos teriam interesse em apoiar a manutenção do regime.

Jervis afirmou que o avô costumava demonstrar dúvidas sobre as circunstâncias da doença. "Something suspicious had happened", recordou o neto ao citar comentários feitos por Banks durante a vida. Em outro relato, o ex-goleiro dizia não compreender por que havia adoecido de forma tão intensa naquele momento específico do torneio.

O interesse pela investigação surgiu após uma conversa com um amigo da família que mencionou a possibilidade de envolvimento da CIA. Inicialmente, Jervis considerou a hipótese improvável, mas afirmou que o aprofundamento das apurações revelou elementos que considerou relevantes para análise.

Documentos, ex-espiões e apoio da NASA ao Brasil entram na investigação

Durante a produção do podcast, Gatehouse e Jervis viajaram pelo Reino Unido, México e Estados Unidos em busca de informações. O trabalho incluiu entrevistas com ex-jogadores da seleção inglesa, ex-integrantes de agências de inteligência e análise de registros médicos e documentos ligados à CIA.

Um dos pontos examinados pela investigação foi a colaboração da NASA com a preparação física da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 1970. O tema aparece entre os elementos avaliados pelos autores ao reconstruir o contexto político e esportivo da época.

Gatehouse afirmou que iniciou o projeto considerando a teoria improvável, mas relatou que alguns dos fatos encontrados durante a apuração contribuíram para ampliar as dúvidas sobre o episódio.

Para Jervis, a investigação teve impacto pessoal por envolver a trajetória do avô. Ele descreveu Gordon Banks como uma figura marcante dentro da família e afirmou que revisitar os acontecimentos daquele período trouxe uma nova perspectiva sobre um dos momentos mais discutidos da história da seleção inglesa.

O neto do ex-goleiro também relacionou o episódio ao desempenho posterior da Inglaterra em competições internacionais. Segundo ele, a eliminação de 1970 é frequentemente vista por torcedores como um marco simbólico para os resultados obtidos pela equipe nacional nas décadas seguintes.

O podcast Foul Play, produzido pela Audible, será disponibilizado ao público a partir desta quinta-feira.