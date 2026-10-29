Flamengo amplia chances de título no Brasileirão após empate do Palmeiras; veja números

O Flamengo tem 76,2% de probabilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026, contra 23,8% do Palmeiras, segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A atualização ocorre após o empate sem gols do time paulista com o Santos, na última quarta-feira, 28, pela 33ª rodada da competição.

As duas equipes somam 70 pontos na tabela, mas o Flamengo tem um jogo a menos e entra em campo nesta quinta-feira, 29, contra o Vasco. Se vencer o clássico, o time rubro-negro poderá abrir vantagem na liderança e ampliar suas chances de conquistar o título nacional.

Quais são as chances de título de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão?

De acordo com o levantamento da UFMG, o Flamengo concentra mais de três quartos da probabilidade de título. O Palmeiras aparece como o único concorrente com chance significativa de conquistar o Brasileirão nesta projeção. Confira os números:

Flamengo: 76,2% de chances de título

Palmeiras: 23,8% de chances de título

O empate por 0 a 0 na Vila Belmiro teve impacto direto nas projeções do Palmeiras. Antes da partida, o clube paulista tinha 36,7% de chance de título, percentual que caiu após o resultado. O Flamengo, que ainda não disputou seu compromisso da rodada, passou a concentrar 76,3% das probabilidades na atualização divulgada após o jogo.

O que Flamengo e Palmeiras precisam fazer para conquistar o Brasileirão?

O Flamengo depende de seus próprios resultados para sustentar a liderança. Com 70 pontos e uma partida a menos, a equipe enfrenta o Vasco nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória colocará o time carioca em vantagem na pontuação.

O Palmeiras, por sua vez, precisa voltar a vencer e torcer por tropeços do rival. Antes do confronto direto entre as equipes, marcado para 22 de novembro, o time paulista enfrenta o Remo, em casa, e o Cruzeiro, fora de casa. O Flamengo terá pela frente Grêmio e Athletico-PR, ambos no Maracanã.

O duelo entre Flamengo e Palmeiras está previsto para a 36ª rodada, no Nubank Parque. Com a reta final do campeonato se aproximando, os resultados dos próximos jogos podem alterar novamente as probabilidades calculadas pela UFMG.