Fórmula 1: Viracopos recebe 800 toneladas de equipamentos para o GP de São Paulo

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 está cada vez mais próximo e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, já começou a receber os equipamentos da categoria. A etapa brasileira acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No total, serão nove voos transportando, aproximadamente, 800 toneladas, nos próximos dias. O aeroporto irá concentrar toda a operação logística responsável pela chegada dos materiais utilizados na realização do Grande Prêmio.

De acordo com a administração de Viracopos, esta é a 25ª edição consecutiva em que o aeroporto recebe e despacha as cargas da Fórmula 1 no Brasil.

O que já chegou no Brasil?

O primeiro avião, um Boeing 777, pousou em Campinas às 14h24 de quarta-feira, 28, vindo da Cidade do México. A chegada da aeronave pode confundir alguns fãs, já que a Fórmula 1 ainda irá competir no México, porém são apenas equipamentos não essenciais que já estão sendo transportados para o Brasil.

Na quarta-feira, foi registrada a chegada de equipamentos de som, imagem e iluminação para a montagem do evento. É esperado que os oito voos restantes transportem os carros das equipes e outros materiais essenciais para a competição.

Como o equipamento da Fórmula 1 chega em Interlagos?

Após o desembarque em Campinas, os equipamentos serão levados por carretas até o Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Essa operação demanda, pelo menos, 100 profissionais, incluindo agentes de carga, funcionários do aeroporto, companhias aéreas, transportadoras e representantes de órgãos públicos.

Além disso, dezenas de viagens de caminhão farão o transporte das 800 toneladas de materiais até a capital paulista. Para garantir o funcionamento da operação, o Aeroporto de Viracopos preparou uma estrutura especial de recebimento, liberação e transporte das cargas.