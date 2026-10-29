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O retorno da Versace à alta-costura: o que esperar do futuro com Pieter Mulier

Após hiato de dez anos, maison italiana retorna ao calendário oficial do evento sob a gestão do Grupo Prada; confira os desafios da transição criativa

Versace: estilista belga Pieter Mulier estreia à frente do Atelier em janeiro de 2027, em Paris

Versace: estilista belga Pieter Mulier estreia à frente do Atelier em janeiro de 2027, em Paris

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h54.

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A maison italiana Versace levará o Atelier Versace de volta ao calendário oficial da Semana de Alta-Costura de Paris em janeiro de 2027, após mais de uma década sem desfiles dedicados ao segmento. O evento marcará a estreia de Pieter Mulier no comando criativo da marca, sob a liderança de Lorenzo Bertelli e a gestão do conglomerado de luxo Grupo Prada.

 A Versace escolheu a vitrine mais exclusiva da moda global para dar início ao seu novo capítulo criativo. A maison italiana confirmou o retorno do Atelier Versace ao calendário oficial da Semana de Alta-Costura de Paris, em janeiro de 2027. O desfile marcará a estreia oficial do estilista belga Pieter Mulier no comando da marca — um mês antes da primeira coleção de prêt-à-porter dele ser apresentada na Semana de Moda de Milão.

A decisão encerra um hiato de mais de uma década sem desfiles, dedicados exclusivamente à alta-costura da grife, cujo último show no formato ocorreu em julho de 2016. A movimentação reflete o plano de reorganização sob a liderança de Lorenzo Bertelli e a gestão do Grupo Prada, focado em elevar a percepção de valor e o posicionamento da marca.

Com passagens de destaque pela Alaïa, Dior, Calvin Klein e Jil Sander, o estilista assume o desafio de reinterpretar uma herança visual exuberante, sensual e identificável. O momento exige uma combinação precisa entre memória e renovação: a novidade gera atenção, mas é a coerência com os códigos históricos que sustenta o desejo da marca a longo prazo, analisam estrategistas de marca ouvidos pela Casual EXAME.

"Quando uma marca tem códigos tão fortes como a Versace, o desafio não é simplesmente apresentar algo novo. É entender quais elementos precisam permanecer para que ela continue sendo reconhecida e quais podem ser transformados para conquistar espaço em um novo momento", pondera Tamara Lorenzoni, especialista no mercado de luxo.

A chegada de Mulier à Versace

Para Lorenzoni, a escolha do segmento para essa estreia tem peso estratégico. "Esse segmento permite demonstrar domínio técnico, valorizar o trabalho artesanal e aproximar a marca de uma clientela que busca peças exclusivas. No caso da Versace, o retorno do atelier às passarelas oferece a oportunidade de recolocar essa expressão da maison no centro da atenção internacional", analisa.

Uma primeira amostra dessa nova fase da marca surgiu quando a atriz Nicole Kidman usou um vestido preto de renda assimétrica, feito sob medida na première do filme Da Magia à Sedução 2, em Los Angeles. "Para mim, o Atelier é o coração pulsante da Versace. É onde o artesanato puro encontra a emoção e a atitude", declarou Mulier ao comentar o modelo.

O estilista traz em seu currículo o rigor da alfaiataria e a pesquisa de formas desenvolvidas ao lado de Raf Simons e no resgate recente da espanhola Alaïa. O desafio na Versace será equilibrar essa precisão arquitetônica com a energia vibrante que sempre definiu a maison.

No cenário atual de reorganização da distribuição e de busca por maior exclusividade, a alta-costura funciona como uma declaração de intenção. O desfile parisiense mostrará o nível de exigência criativa e o rigor de execução que a Versace pretende adotar para transformar o interesse do público em desejo consistente nesta nova era.

"Uma estreia como essa é observada em diferentes níveis. Existe a expectativa em torno da coleção, mas também a curiosidade sobre o que ela comunica a respeito do futuro da marca. A alta-costura mostra o nível de exigência criativa, o cuidado com a execução e a maneira como a maison pretende se apresentar ao mercado", aponta Tamara.

'Perguntas frequentes'

Quando o Atelier Versace voltará à Semana de Alta-Costura de Paris? ＋

O Atelier Versace retornará ao calendário oficial da Semana de Alta-Costura de Paris em janeiro de 2027. O último desfile da grife dedicado exclusivamente à alta-costura ocorreu em julho de 2016.

Quem é Pieter Mulier, novo estilista da Versace? ＋

Pieter Mulier é um estilista belga com passagens por Alaïa, Dior, Calvin Klein e Jil Sander. O desfile de alta-costura em Paris marcará sua estreia oficial no comando da Versace.

Quando Pieter Mulier apresentará sua primeira coleção prêt-à-porter para a Versace? ＋

Pieter Mulier apresentará sua primeira coleção prêt-à-porter para a Versace na Semana de Moda de Milão, um mês após a estreia no Atelier Versace em janeiro de 2027.

Por que a Versace escolheu a alta-costura para a estreia de Pieter Mulier? ＋

A alta-costura permite demonstrar domínio técnico, valorizar o trabalho artesanal e aproximar a Versace de clientes interessados em peças exclusivas, segundo Tamara Lorenzoni, especialista no mercado de luxo. Para Lorenzoni, o retorno também recoloca o Atelier Versace no centro da atenção internacional.

Qual foi a primeira amostra da nova fase da Versace? ＋

A primeira amostra surgiu com o vestido preto de renda assimétrica e feito sob medida que Nicole Kidman usou na première de Da Magia à Sedução 2, em Los Angeles. Pieter Mulier declarou que o Atelier representa o coração da Versace e reúne artesanato, emoção e atitude.

Qual será o principal desafio de Pieter Mulier na Versace? ＋

O desafio será combinar o rigor da alfaiataria e a precisão arquitetônica de Pieter Mulier com a estética exuberante, sensual e vibrante da Versace. Segundo estrategistas de marca ouvidos pela Casual EXAME, a renovação precisa preservar códigos históricos reconhecíveis para sustentar o desejo pela marca.

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