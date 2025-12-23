João Fonseca e Alcaraz: pré-venda começa hoje; veja como comprar

O tênis mundial tem um novo capítulo marcado no Brasil. No dia 12 de dezembro de 2026, o Allianz Parque, tradicionalmente conhecido por receber partidas de futebol e grandes shows, será transformado em um cenário inédito para uma partida de tênis entre duas das maiores promessas da modalidade: o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz.

O duelo será parte do evento São Paulo Super Match, uma exibição esportiva organizada pela 30e em parceria com o banco Itaú, que promete colocar a capital paulista no mapa das grandes atrações internacionais do tênis.

Revanche aguardada

A partida tem um tom especial: será a continuação do confronto visto no dia 8 de dezembro, no Miami Invitational, nos Estados Unidos, onde Alcaraz, atualmente número 1 do mundo, derrotou Fonseca.

Em declarações ao anunciar o jogo em São Paulo, Alcaraz disse estar “muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico”.

Do lado brasileiro, Fonseca, de apenas 19 anos, também expressou entusiasmo: “Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim”.

O jovem tenista, que teve um 2025 de destaque com títulos no ATP 250 de Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia, atualmente está na 24ª colocação do ranking mundial.

Como comprar ingressos?

A pré-venda de ingressos começa hoje, 23 de dezembro, às 10h, com prioridade para clientes Itaú, enquanto a venda geral terá início amanhã, 24 de dezembro, na véspera do Natal.

As entradas variam de R$ 475 a R$ 6.450, com setores que vão desde as cadeiras superiores até opções premium que incluem open bar e open food. A venda é feita pelo site da Eventim.