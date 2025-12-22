Alcaraz e João Fonseca se enfrentarão em São Paulo em 2026; veja data do jogo

O espanhol Carlos Alcaraz e o brasileiro João Fonseca têm encontro marcado no Brasil em 12 de dezembro de 2026.

Os tenistas se enfrentarão no São Paulo Super Match, torneio-exibição que será disputado no Allianz Parque, na capital paulista, segundo informações da Eventim.

A partida está marcada para as 17h, com abertura dos portões às 14h. Pela primeira vez, o Allianz Parque — tradicional palco de jogos de futebol e grandes shows — será transformado em uma quadra de tênis, com estrutura internacional e projeto especialmente desenvolvido para receber o confronto, de acordo com a organização.

Revanche de Alcaraz e Fonseca

O duelo marca a revanche do primeiro encontro entre Alcaraz e Fonseca, realizado em Miami, em jogo equilibrado decidido no tie-break e vencido pelo espanhol.

Agora, a expectativa é alta para o reencontro diante do público brasileiro. “Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial é muito importante para mim”, afirmou João Fonseca, em declaração publicada por O Globo.

Atual número 1 do ranking da ATP, Carlos Alcaraz, de 22 anos, soma seis títulos de Grand Slam: US Open (2022), Wimbledon (2023 e 2024) e Roland Garros (2024 e 2025).

Já o carioca João Fonseca, de 19 anos, vive ascensão meteórica. Com apenas um ano de carreira profissional, o brasileiro saltou 121 posições no ranking em 2025, chegando ao 24º lugar do mundo, além de conquistar títulos no ATP 250 de Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia.

Ingressos e valores

Os ingressos para o São Paulo Super Match terão pré-venda exclusiva para clientes Itaú a partir de 23 de dezembro, às 10h, no site e na bilheteria oficial da Eventim. A venda geral começa em 24 de dezembro, às 11h, nos mesmos canais, conforme informou a ticketeira.

Os preços variam de acordo com o setor e os serviços incluídos.

As entradas partem de R$ 950 (inteira, cadeira superior) e chegam a R$ 6.450 nos setores premium, que incluem open bar, open food, brindes e acesso a áreas exclusivas. Clientes Itaú contam com valores diferenciados, com ingressos a partir de R$ 807,50, além de condições especiais de parcelamento.

Entre os setores disponíveis estão Cadeira Superior, Cadeira Inferior A e B, Hot Seat, Courtside Leste e Oeste e Itaú Baseline Seats, estes últimos com serviços adicionais e experiências exclusivas. Há limites de compra por CPF, tanto na pré-venda quanto na venda geral, e restrições de meia-entrada, conforme detalhado pela Eventim.

A classificação etária permite a entrada de crianças e adolescentes de até 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais, enquanto jovens de 16 e 17 anos podem acessar o evento desacompanhados.