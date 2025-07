João Fonseca entra para o grupo dos tenistas brasileiros mais bem ranquados da ATP; veja o ranking

João Fonseca alcançou, nesta semana, sua melhor colocação no ranking da ATP, subindo para o 47º lugar. Com esse desempenho, o atleta carioca entrou para o top 10 dos brasileiros mais bem ranqueados da história, figurando na décima posição.

O tenista de 18 anos superou Cássio Motta, que havia ocupado o 48º lugar em 1986.

Com uma trajetória em ascensão, Fonseca tem batido recordes consecutivos. No começo de julho, ele se tornou o 12º brasileiro a conquistar uma vaga no top 50 desde o início da Era Aberta do tênis, em 1968.

O topo do ranking dos melhores brasileiros de todos os tempos é liderado por Guga Kuerten, tricampeão de Roland Garros e número 1 do mundo no ano 2000. Na sequência, aparecem Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º), Fernando Meligeni (25º) e Luiz Mattar (29º).

Confira o top 10 de brasileiros no ranking da ATP:

Gustavo Kuerten (1º) Thomaz Bellucci (21º) Thomaz Koch (24º) Fernando Meligeni (25º) Luiz Mattar (29º) Marcos Hocevar (30º) Jaime Oncins (34º) Carlos Kirmayr (36º) Flávio Saretta (44º) João Fonseca (47º)

Quando serão os próximos jogos de João Fonseca?

O próximo desafio de João Fonseca será no início do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, programado para começar neste domingo, 27 de julho de 2025. O tenista competirá no torneio de quadra dura após sua eliminação na terceira rodada de Wimbledon.

O restante da temporada de Fonseca inclui, além de Toronto, o Masters 1000 de Cincinnati, de 5 a 18 de agosto, o US Open, que ocorrerá entre 24 de agosto e 7 de setembro, a Davis Cup, prevista para meados de setembro, e, por fim, a Laver Cup, que acontecerá entre 19 e 21 de setembro.