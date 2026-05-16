Fluminense x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Fluminense Football Club e São Paulo Futebol Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Fluminense tenta manter posição no G-4

O Fluminense ocupa a 3ª colocação, com 27 pontos em 15 jogos. A campanha é de oito vitórias, três empates e quatro derrotas, com 25 gols marcados e 20 sofridos.

Na última rodada, o Tricolor carioca empatou por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, e tenta voltar a vencer para seguir entre os primeiros colocados.

São Paulo quer se recuperar após derrota no clássico

O São Paulo aparece na 4ª posição, com 24 pontos em 15 partidas. O time soma sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols marcados e 16 sofridos.

Na rodada passada, a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 3 a 2, na Neo Química Arena. Mesmo assim, segue na parte de cima da tabela e pode reduzir a distância para os líderes.

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Que horas é o jogo Fluminense x São Paulo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).