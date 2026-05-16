Fluminense x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

RIO DE JANEIRO, BRASIL - 26 DE ABRIL: John Kennedy, do Fluminense, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida entre Fluminense e Chapecoense, pelo Brasileirão 2026, no Estádio do Maracanã, em 26 de abril de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Wagner Meier/Getty Images) ((Foto: Wagner Meier/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h00.
Fluminense Football Club e São Paulo Futebol Clube se enfrentam neste sábado, 16, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Fluminense ocupa a 3ª colocação, com 27 pontos em 15 jogos. A campanha é de oito vitórias, três empates e quatro derrotas, com 25 gols marcados e 20 sofridos.
Na última rodada, o Tricolor carioca empatou por 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, e tenta voltar a vencer para seguir entre os primeiros colocados.
O São Paulo aparece na 4ª posição, com 24 pontos em 15 partidas. O time soma sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols marcados e 16 sofridos.
Na rodada passada, a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 3 a 2, na Neo Química Arena. Mesmo assim, segue na parte de cima da tabela e pode reduzir a distância para os líderes.
A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).