Inglaterra vence Senegal por 3 x 0 e passa para as quartas de final da Copa

A Inglaterra está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu o jogo contra Senegal por 3 a 0, neste domingo, 4, e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada por Gareth Southgate irá enfrentar a França em partida a ser realizada no sábado, 10, às 16h (horário de Brasília).

No jogo contra a equipe de Senegal, os ingleses abriram o placar com o volante Jordan Henderson, aos 38 minutos do primeiro tempo. O capitão e atacante Harry Kane desencantou na Copa do Catar e, aos 48 minutos, fez o seu primeiro gol e ampliou a diferença.

O terceiro gol da seleção inglesa veio no segundo tempo. Aos 11 minutos, foi a vez do meia Bukayo Saka colocar a bola no fundo das redes.

Em sua jornada em busca do seu segundo título mundial, a seleção terminou a primeira fase na liderança do grupo B. Goleou a equipe do Irã por 6 x 2, venceu Gales por 3 x 0 e empatou com os Estados Unidos em 0 x 0.

França e Polônia

A França chegou às quartas após bater a seleção da Polônia por 3 a 1. O centroavante Olivier Giroud foi o primeiro a marcar para a equipe liderada por Didier Deschamps. Kyliam Mbappé fez os outros dois e assumiu a artilharia da competição com cinco gols.

A Polônia diminuiu a diferença já nos acréscimos do segundo tempo. Fez um gol de pênalti em cobrança de Lewandowski.

