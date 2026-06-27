Colômbia x Portugal: partida tem 5 milhões de pedidos por ingresso e bate recorde na Copa

O confronto entre Colômbia e Portugal, que acontece neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, foi a partida com maior procura de ingressos de toda a primeira fase do torneio. O jogo registrou um volume histórico de solicitações na FIFA, superando inclusive a demanda para a própria final.

A informação, divulgada pelo New York Times, aponta que a Fifa recebeu nada mais nada menos do que 5 milhões de solicitações de ingressos nas primeiras 24 horas após a abertura do sorteio de venda, ainda durante o mês de dezembro.

Dois fatores contribuem para essa procura: uma delas é que a região metropolitana de Miami abriga quase 300 mil colombianos e descendentes, divididos principalmente entre os condados de Miami-Dade e Broward. A Flórida é o estado norte-americano com a maior concentração dessa comunidade, chegando perto de 1 milhão de pessoas em todo o território estadual.

O outro motivo, claro, é a presença de um dos maiores jogadores de todos os tempos em campo: Cristiano Ronaldo. Com 4 pontos no grupo, Portugal precisa vencer a Colômbia, que tem 6 e é a líder, para terminar na liderança.

Ingresso caro, mas com muita procura

Devido a alta demanda, o confronto desta noite entre Colômbia x Portugal também foi um dos ingressos mais caros de toda a competição, custando mais de US$ 6 mil (cerca de R$ 33 mil) em sites de revenda como o StubHub.

Para Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, plataforma de gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor, um dos segredos deste sucesso de venda e revenda está na questão estabelecida pela Fifa por meio dos preços dinâmicos.

“Percebemos como uma tendência cada vez maior a adoção do preço dinâmico na venda de ingressos. Embora exista um mito de que o preço dinâmico e o mercado secundário apenas tornam as entradas mais caras, muitas vezes pode acontecer justamente o oposto. A precificação dinâmica pode inclusive ajudar a corrigir os casos em que uma entidade ou clube erra no preço e o público no estádio acaba sendo aquém do esperado", explica. O executivo lembrou, porém, que "para isso tudo funcionar é necessário que haja uma reorganização da indústria, o que inclui liberar o mercado secundário e atacar o cambismo”.

Para Joaquim Lo Prete, general manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas e que tem escritório nos EUA, esse crescimento também tem a ver com a valorização do futebol na principal economia do mundo. "Os EUA agora vivem uma crescente na valorização do futebol, em parte impulsionada por eventos de grande porte. É uma agenda que não apenas atrai atenção internacional, mas também catalisa investimentos em infraestrutura, mídia e publicidade, além de criar diversas oportunidades de negócio para o mercado, como a hospitalidade e o oferecimento de um serviço premium para os torcedores", explica.

Também chama a atenção o bom número de ingressos vendidos outros jogos de países sul-americanos; além da Colômbia, aparecem no Top-10 de ingressos mais procurados os duelos de Equador, Brasil e Argentina.

"Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também. Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana.