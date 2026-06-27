Esporte

Fase de grupos copa 2026

Harry Kane vai jogar hoje? Inglaterra busca liderança do grupo contra Panamá

Artilheiro inglês é a esperança de gols após o empate frustrante contra Gana na segunda rodada

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de junho de 2026 às 17h19.

A Inglaterra enfrenta o Panamá neste sábado, 27, às 18h, pela terceira rodada do grupo L da Copa do Mundo da Fifa. Uma das atrações do jogo é o centroavante Harry Kane.

O jogador do Bayern de Munique foi confirmado no time titular pelo técnico Thomas Tuchel. Com dois gols na competição, o artilheiro inglês quer encostar nos líderes de gols da competição, o argentino Lionel Messi, os franceses Mbappé e Dembelé e o brasileiro Vinícius Júnior. 

Ele também é a esperança de gols após o empate frustrante contra Gana na segunda rodada. 

A vitória é crucial para que a Inglaterra avance em primeiro lugar para a segunda fase.

Escalação da Inglaterra

Pickford, Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Bellingham, Elliot Anderson, Rogers, Harry Kane, Rashford e Saka.

Escalação do Panamá

Mosquera, Murillo, Escobar, Córdoba, Andrés Andrade, Gutiérrez, Harvey, Bárcenas, Cristian Martínez, Puma Rodríguez e Tomás Rodríguez.

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