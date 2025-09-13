Jogos de hoje, sábado, 13 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Juventus e Inter de Milão pela Série A Italiana, Bayern de Munique e Hamburgo pela Bundesliga, e Flamengo contra Vitória pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol deste sábado, 13 de setembro.
A agenda do dia também conta com jogos dos campeonatos Japonês, Alemão, Inglês, Espanhol, Italiano, Norueguês, Brasileirão e Copa Paulista.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 6h - Fukuoka x Cerezo Osaka - Canal GOAT
- 6h55 - Okayama x Nagoya Grampus - Canal GOAT
- 7h - Yokohama F. Marinos x Kawasaki Frontale - Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h - Karlsruher x Nurnberg - OneFootball
- 8h - Schalke 04 x Holstein Kiel - Canal GOAT e OneFootball
- 8h - SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig - OneFootball
Campeonato Inglês
- 8h30 - Arsenal x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h - Getafe x Real Oviedo - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 9h - Ingolstadt 04 x Schweinfurt - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Ucraniano
- 9h30 - Obolon Kiev x Dínamo de Kiev - OneFootball
Campeonato Italiano
- 10h - Cagliari x Parma - Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 - FC Heidenheim x Borussia Dortmund - Sportv, CazéTV e OneFootball
- 10h30 - Freiburg x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 - Mainz 05 x RB Leipzig - SportyNet e OneFootball
- 10h30 - Union Berlin x Hoffenheim - OneFootball
- 10h30 - Wolfsburg x FC Koln - OneFootball
Campeonato Inglês
- 11h - Bournemouth x Brighton - Disney+
- 11h - Crystal Palace x Sunderland - Disney+
- 11h - Everton x Aston Villa - Disney+
- 11h - Fulham x Leeds United - ESPN 2 e Disney+
- 11h - Newcastle x Wolves - ESPN e Disney+
Campeonato Norueguês
- 11h - Molde x Fredrikstad - OneFootball
Campeonato Norte-Irlandês
- 11h - Larne x Glenavon - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 11h15 - Real Sociedad x Real Madrid - Disney+
Campeonato Holandês
- 11h30 - Ajax x Zwolle - Disney+
Campeonato Ucraniano
- 12h - Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk - OneFootball
Campeonato Letão
- 12h - Riga x Auda - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Saudita
- 12h45 - Al Okhdood x Al Taawoun - BandSports e Canal GOAT
Campeonato Italiano
- 13h - Juventus x Inter de Milão - ESPN e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 13h - Racing x Boston River - Disney+
Campeonato Norueguês
- 13h - Brann x Valerenga - OneFootball
Campeonato Alemão
- 13h30 - Bayern de Munique x Hamburgo - Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
- 13h30 - West Ham x Tottenham - Disney+
Campeonato Espanhol
- 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - Disney+
Campeonato Holandês
- 13h45 - NEC Nijmegen x PSV - Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 14h30 - Sampdoria x Cesena - SportyNet (YouTube)
Campeonato Saudita
- 15h - Al Hilal x Al Qadisiya - Sportv e Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
- 15h30 - Liverpool x Peñarol - Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 15h30 - Hannover x Hertha Berlin - Rede Contínua Sports e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 15h30 - Zilina x Slovan Bratislava - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
- 15h45 - Fiorentina x Napoli - Disney+
Brasileirão
- 16h - Fortaleza x Vitória - Premiere
- 16h - Grêmio x Mirassol - Premiere
Brasileirão Série B
- 16h - Paysandu x América-MG - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+
Brasileirão Série D (Semifinal)
- 16h - Barra x Inter de Limeira - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Inglês
- 16h - Brentford x Chelsea - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h - Atlético de Madrid x Villarreal - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Holandês
- 16h - Feyenoord x Heerenveen - Disney+
Copa Paulista
- 16h - Grêmio Prudente x Francana - Paulistão (YouTube)
- 16h - São José x Comercial - Ulisses TV (YouTube)
Campeonato Francês
- 16h05 - Auxerre x Monaco - CazéTV
Campeonato Português
- 16h30 - Famalicão x Sporting - ESPN 2 e Disney+
Brasileirão Série C
- 17h - Náutico x Guarani - DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
Copa Paulista
- 18h - XV de Piracicaba x Oeste - Paulistão (YouTube)
Campeonato Uruguaio
- 18h - Cerro Largo x Defensor Sporting - Disney+
Brasileirão
- 18h30 - Palmeiras x Internacional - Sportv e Premiere