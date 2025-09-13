Esporte

Jogos de hoje, sábado, 13 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Os confrontos entre Juventus e Inter de Milão pela Série A Italiana, Bayern de Munique e Hamburgo pela Bundesliga, e Flamengo contra Vitória pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol deste sábado, 13 de setembro.

A agenda do dia também conta com jogos dos campeonatos Japonês, Alemão, Inglês, Espanhol, Italiano, Norueguês, Brasileirão e Copa Paulista.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 6h - Fukuoka x Cerezo Osaka - Canal GOAT
  • 6h55 - Okayama x Nagoya Grampus - Canal GOAT
  • 7h - Yokohama F. Marinos x Kawasaki Frontale - Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 8h - Karlsruher x Nurnberg - OneFootball
  • 8h - Schalke 04 x Holstein Kiel - Canal GOAT e OneFootball
  • 8h - SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig - OneFootball

Campeonato Inglês

  • 8h30 - Arsenal x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h - Getafe x Real Oviedo - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 9h - Ingolstadt 04 x Schweinfurt - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Ucraniano

  • 9h30 - Obolon Kiev x Dínamo de Kiev - OneFootball

Campeonato Italiano

  • 10h - Cagliari x Parma - Disney+

Campeonato Alemão

  • 10h30 - FC Heidenheim x Borussia Dortmund - Sportv, CazéTV e OneFootball
  • 10h30 - Freiburg x Stuttgart - Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 - Mainz 05 x RB Leipzig - SportyNet e OneFootball
  • 10h30 - Union Berlin x Hoffenheim - OneFootball
  • 10h30 - Wolfsburg x FC Koln - OneFootball

Campeonato Inglês

  • 11h - Bournemouth x Brighton - Disney+
  • 11h - Crystal Palace x Sunderland - Disney+
  • 11h - Everton x Aston Villa - Disney+
  • 11h - Fulham x Leeds United - ESPN 2 e Disney+
  • 11h - Newcastle x Wolves - ESPN e Disney+

Campeonato Norueguês

  • 11h - Molde x Fredrikstad - OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

  • 11h - Larne x Glenavon - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 11h15 - Real Sociedad x Real Madrid - Disney+

Campeonato Holandês

  • 11h30 - Ajax x Zwolle - Disney+

Campeonato Ucraniano

  • 12h - Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk - OneFootball

Campeonato Letão

  • 12h - Riga x Auda - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Saudita

  • 12h45 - Al Okhdood x Al Taawoun - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Italiano

  • 13h - Juventus x Inter de Milão - ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 13h - Racing x Boston River - Disney+

Campeonato Norueguês

  • 13h - Brann x Valerenga - OneFootball

Campeonato Alemão

  • 13h30 - Bayern de Munique x Hamburgo - Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês

  • 13h30 - West Ham x Tottenham - Disney+

Campeonato Espanhol

  • 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - Disney+

Campeonato Holandês

  • 13h45 - NEC Nijmegen x PSV - Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Sampdoria x Cesena - SportyNet (YouTube)

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Hilal x Al Qadisiya - Sportv e Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

  • 15h30 - Liverpool x Peñarol - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 15h30 - Hannover x Hertha Berlin - Rede Contínua Sports e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 15h30 - Zilina x Slovan Bratislava - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Fiorentina x Napoli - Disney+

Brasileirão

  • 16h - Fortaleza x Vitória - Premiere
  • 16h - Grêmio x Mirassol - Premiere

Brasileirão Série B

  • 16h - Paysandu x América-MG - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+

Brasileirão Série D (Semifinal)

  • 16h - Barra x Inter de Limeira - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Inglês

  • 16h - Brentford x Chelsea - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h - Atlético de Madrid x Villarreal - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Holandês

  • 16h - Feyenoord x Heerenveen - Disney+

Copa Paulista

  • 16h - Grêmio Prudente x Francana - Paulistão (YouTube)
  • 16h - São José x Comercial - Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Francês

  • 16h05 - Auxerre x Monaco - CazéTV

Campeonato Português

  • 16h30 - Famalicão x Sporting - ESPN 2 e Disney+

Brasileirão Série C

  • 17h - Náutico x Guarani - DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)

Copa Paulista

  • 18h - XV de Piracicaba x Oeste - Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

  • 18h - Cerro Largo x Defensor Sporting - Disney+

Brasileirão

  • 18h30 - Palmeiras x Internacional - Sportv e Premiere
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Indústria chinesa se prepara para pico de demanda da Copa do Mundo de 2026

São Paulo celebra sucesso da 3ª edição do São Paulo Corporate Games 2025

Corinthians avança para a semifinal da Copa do Brasil: saiba quantos títulos o clube tem

Alcaraz bate Sinner, conquista bi do US Open e volta a ser número 1 do mundo

Mais na Exame

Minhas Finanças

Quanto o brasileiro gasta em delivery por mês? Valor não é tão alto quanto se pensava

Casual

Salão de Munique revela futuro estético e elétrico de Audi, BMW e Volkswagen

Mercado Imobiliário

Sob nova gestão, torre do Cidade Jardim supera desafio da baixa ocupação

Carreira

A vaga que todos querem: quem é o profissional mais cobiçado do mercado, que ganha até R$ 35 mil