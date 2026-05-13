Esporte

Holandês volta ao comando de Curaçao e se tornará treinador mais velho das Copas

Curaçao, território autônomo no Caribe com cerca de 156 mil habitantes e parte do Reino dos Países Baixos, será a menor nação a disputar uma Copa do Mundo

SITTARD - Dick Advocaat precisou deixar o comando de Curaçao para resolver questões familiares ((Photo by ANP via Getty Images)

SITTARD - Dick Advocaat precisou deixar o comando de Curaçao para resolver questões familiares ((Photo by ANP via Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15h57.

O técnico holandês Dick Advocaat deve voltar ao comando da seleção de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 e, quem sabe, estabelecer um recorde: aos 78 anos, ser o treinador mais velho da história do torneio.

O retorno acontece apenas três meses após sua saída do cargo, motivada por um problema de saúde familiar. A oficialização foi feita pela federação de futebol de Curaçao na terça-feira, um dia depois da saída de Fred Rutten. Em nota, a entidade informou que ainda discute os detalhes finais do acordo com Advocaat, com o objetivo de garantir “estabilidade, clareza e continuidade” à seleção. Será a estreia de Curaçao em Copas do Mundo.

Caso esteja à frente da equipe na estreia contra a Alemanha, marcada para 14 de junho, em Houston, Advocaat superará a marca de Otto Rehhagel, que tinha 71 anos ao comandar a Grécia na Copa de 2010.

A competição também marcará a terceira participação de Advocaat em Copas do Mundo: ele já dirigiu a Holanda, em 1994, e a Coreia do Sul, em 2006.

Além do confronto com os alemães, Curaçao enfrentará Equador, em Kansas City, e Costa do Marfim, na Filadélfia, na primeira edição do Mundial com 48 seleções, organizada por Estados Unidos, Canadá e México.

A confusão em Curaçao

Advocaat havia conduzido a equipe caribenha durante as Eliminatórias, mas foi substituído em fevereiro por seu compatriota Fred Rutten. Sob o comando de Rutten, Curaçao acumulou две derrotas em amistosos preparatórios, contra Austrália e China, e o treinador não teria conquistado apoio interno, com jogadores defendendo o retorno de Advocaat, segundo informações da ESPN.

Apesar disso, o presidente da federação, Gilbert Martina, negou que a saída de Rutten tenha sido causada por atritos. Segundo ele, o contato com Advocaat foi retomado após o pedido de demissão apresentado no domingo.

Segundo a ESPN, o dirigente também reconheceu diferenças de estilo entre os treinadores, mas afirmou que isso não determinou a saída. “Sempre existe algum desgaste em mudanças de comando. Dick tem um estilo, Rutten outro completamente diferente. É natural que surjam atritos, mas esse não foi o motivo da saída”, afirmou.

Curaçao, território autônomo no Caribe com cerca de 156 mil habitantes e parte do Reino dos Países Baixos, será a menor nação a disputar uma Copa do Mundo. A base da seleção é formada majoritariamente por jogadores nascidos e criados na Holanda.

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