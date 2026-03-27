Holanda x Noruega: onde assistir e horário do jogo hoje

Seleções se enfrentam nesta sexta feira em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026

Holanda: equipe se prepara para o duelo contra a Noruega em Amsterdã, em amistoso antes do mundial (Rene Nijhuis/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h21.

A Holanda enfrenta a Noruega hoje, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo.

Como chega a Holanda

A seleção holandesa usa a Data Fifa de março como preparação para o Mundial e encara a Noruega antes de enfrentar o Equador no próximo amistoso.

O técnico Ronald Koeman convocou 26 jogadores e chamou atenção para a presença do jovem meio campista Kees Smit.

A equipe, porém, chega com desfalques. Memphis Depay, atacante do Corinthians, é uma baixa por lesão.

Como chega a Noruega

A Noruega chega para o amistoso já classificada para a Copa do Mundo de 2026. A equipe garantiu vaga no Mundial pela primeira vez em 28 anos, com campanha de destaque e 37 gols marcados em oito jogos das Eliminatórias.

Para o amistoso em Amsterdã, a seleção norueguesa deve ter mudanças importantes. Erling Haaland será poupado, enquanto Martin Ødegaard ficou fora da Data Fifa por lesão no joelho.

Onde assistir Holanda x Noruega ao vivo

O amistoso entre Holanda x Noruega terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura.

Que horas é Holanda x Noruega

A partida será disputada às 16h45, nesta sexta feira, 27. O jogo acontece na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

Prováveis escalações

Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké e De Vrij; Gravenberch, Reijnders, Xavi Simons, Gakpo e Noan Lang; Donny Mallen.

Noruega (Técnico: Ståle Solbakken)
Nyland; Ryerson, Ajer, Strandberg e Meling; Berge, Patrick Berg, Elyounoussi, Nusa e Andreas Schjelderup; Alexander Sorloth.

