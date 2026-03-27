Suíça x Alemanha: onde assistir e horário do jogo hoje

Alemanha: equipe se prepara para visitar Suíça em amistoso pela Data Fifa.
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h23.
A Suíça recebe a Alemanha hoje, no St. Jakob Park, em Basileia, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo.
A Suíça usa a Data Fifa de março como parte da preparação para o Mundial de 2026. A seleção está no Grupo B da Copa, ao lado de Qatar, Canadá e do vencedor de uma repescagem intercontinental.
A equipe terá pela frente a Alemanha em casa antes de seguir a preparação para o torneio.
A Alemanha abre a reta final de preparação para a Copa diante da Suíça e ainda enfrentará Gana nesta Data Fifa.
O técnico Julian Nagelsmann confirmou desfalques como Jamal Musiala, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic e o goleiro Jonas Urbig.
O jogo entre Suíça x Alemanha terá transmissão ao vivo pelo Disney+.
A partida será disputada às 16h45, no horário de Brasília hoje, 27. O amistoso acontece no St. Jakob Park, em Basileia, na Suíça.
Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Rodríguez, Akanji, Elvedi e Widmer; Sow, Aebischer e Xhaka; Manzambi, Embolo e Ruben Vargas
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum; Pavlovic, Sané, Gnabry, Goretzka e Wirtz; Woltemade