Lula diz que Flávio Bolsonaro desrespeita eleitores ao fugir para os EUA após derrota

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 27, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desrespeitou seus eleitores ao deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos menos de 48 horas após perder as eleições.

Flávio Bolsonaro descumpriu uma decisão proferida na véspera pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o parlamentar entregasse seus passaportes comum e diplomático e se abstivesse de deixar o país.

Lula afirmou que nunca deixou o Brasil após suas derrotas eleitorais e disse que a Polícia Federal (PF) suspeitava de que o parlamentar fugiria do país, razão pela qual Flávio deveria ter entregado os passaportes.

“Tive muito convite para sair do país, mas resolvi ficar e me entregar para a PF”, disse o presidente, em referência à sua prisão no âmbito da Operação Lava Jato, em 2018. Lula ficou 580 dias preso e foi solto após o STF anular sua condenação.

O presidente brasileiro também chamou Flávio e a família Bolsonaro de “lambe-botas dos Estados Unidos”.

Reportagem em atualização