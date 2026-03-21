Fluminense X Atlético-MG: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 21, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fluminense X Atlético-MG: clubes se enfrentam neste sábado

Fluminense X Atlético-MG: clubes se enfrentam neste sábado (Wagner Meier / Correspondente autônomo/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de março de 2026 às 06h02.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 21, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

O duelo, no Maracanã, é válido pela 8ª rodada da competição. O Fluminense soma 13 pontos e aparece na parte de cima da tabela, enquanto o Atlético-MG tem 8 pontos e ocupa a 11ª posição.

Nos últimos dez confrontos entre os clubes, são quatro vitórias para cada lado e dois empates.

Que horas assistir à Fluminense X Atlético-MG?

A partida acontece às 18h30, neste sábado, 21.

Onde assistir à Fluminense X Atlético-MG?

O jogo entre Fluminense e Atlético-MG será transmitido pelo Prime Video.

Prováveis escalações

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldia

Atlético-MG:

Everson; Preciado, Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomas Pérez e Victor Hugo; Hulk, Cuello e Casierra.

Técnico: Eduardo Domínguez

