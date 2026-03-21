Fluminense X Atlético-MG: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Fluminense X Atlético-MG: clubes se enfrentam neste sábado (Wagner Meier / Correspondente autônomo/Getty Images)
Publicado em 21 de março de 2026 às 06h02.
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 21, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.
O duelo, no Maracanã, é válido pela 8ª rodada da competição. O Fluminense soma 13 pontos e aparece na parte de cima da tabela, enquanto o Atlético-MG tem 8 pontos e ocupa a 11ª posição.
Nos últimos dez confrontos entre os clubes, são quatro vitórias para cada lado e dois empates.
A partida acontece às 18h30, neste sábado, 21.
O jogo entre Fluminense e Atlético-MG será transmitido pelo Prime Video.
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldia
Everson; Preciado, Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomas Pérez e Victor Hugo; Hulk, Cuello e Casierra.
Técnico: Eduardo Domínguez