Kimi Antonelli pode ser campeão da F1 nos EUA? Veja o que precisa acontecer

Kimi Antonelli, da Mercedes, pode se tornar campeão da F1 nos Estados Unidos (FRANCK ROBICHON/EFE)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h33.
O piloto italiano Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, pode conquistar o título da Fórmula 1 de 2026 neste domingo, 25, no GP dos Estados Unidos, em Austin. Para ser campeão, Antonelli precisa vencer, ver George Russell chegar em nono ou abaixo e Lewis Hamilton terminar em sexto ou abaixo. Segundo cálculos do professor Gilcione Nonato Costa, da UFMG, a chance é de 2,8%.
A temporada 2026 da Fórmula 1 pode ter um campeão inédito já neste fim de semana. Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, tem a primeira oportunidade matemática de conquistar o título mundial no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que será disputado neste domingo, 25, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.
A possibilidade, porém, depende de uma combinação específica de resultados. Segundo cálculos do professor de Matemática Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o italiano tem 2,8% de chance de garantir o campeonato já na etapa norte-americana. A principal oportunidade matemática está na corrida seguinte, no México, onde a probabilidade sobe para 93,71%.
Para conquistar o título em Austin, Antonelli precisa vencer a corrida e contar com resultados desfavoráveis de seus principais concorrentes na classificação. O companheiro de equipe George Russell, atual vice-líder do campeonato, precisa terminar na nona colocação ou abaixo. Já Lewis Hamilton, da Ferrari, não pode ultrapassar o quinto lugar.
Com a vitória, Antonelli somaria 25 pontos e chegaria a 365. Se Russell terminar em nono, acrescentará apenas dois pontos à sua pontuação, chegando a 240. Nesse cenário, a diferença entre os dois será de 125 pontos, exatamente o total que ainda estará em disputa nas cinco etapas restantes.
O italiano levaria vantagem no critério de desempate por vitórias: chegaria a nove triunfos na temporada, enquanto Russell tem três. Assim, mesmo com a possibilidade matemática de igualdade na pontuação final, o companheiro não conseguiria ultrapassá-lo no número de vitórias.
Hamilton, por sua vez, precisa terminar em sexto lugar ou abaixo. Dessa forma, não conseguiria somar pontos suficientes para impedir a conquista antecipada do título. Se Antonelli não vencer em Austin, a decisão ficará para o Grande Prêmio do México.
Vale mencionar que, caso confirme o título nesta temporada, o italiano poderá estabelecer um novo recorde na categoria. Antonelli tem 20 anos e pode superar a marca de Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro campeonato mundial em 2010, aos 23 anos, pela Red Bull.
Este não seria o seu primeiro recorde na temporada, já que se tornou o piloto mais jovem (19 anos) a conquistar ao menos três vitórias consecutivas na categoria em maio deste ano. A façanha supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que atingiram a sequência de três triunfos apenas aos 23 anos.
Kimi Antonelli precisa vencer o GP dos Estados Unidos, enquanto George Russell deve terminar em nono lugar ou abaixo e Lewis Hamilton, em sexto ou abaixo. Se Antonelli não vencer em Austin, a decisão ficará para o GP do México.
Kimi Antonelli tem 2,8% de chance de conquistar o campeonato em Austin, segundo cálculos do professor de Matemática Gilcione Nonato Costa, da UFMG. Para o GP do México, a probabilidade calculada sobe para 93,71%.
Kimi Antonelli chegará a 365 pontos se vencer em Austin. Caso George Russell termine em nono, alcançará 240 pontos, o que deixará uma diferença de 125 pontos entre os pilotos, igual ao total disponível nas cinco etapas restantes.
Kimi Antonelli levaria vantagem pelo número de vitórias na temporada. Com um triunfo em Austin, o italiano chegaria a nove vitórias, enquanto George Russell tem três.
Kimi Antonelli pode se tornar campeão mundial aos 20 anos e superar Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro título em 2010, aos 23 anos, pela equipe Red Bull.
Kimi Antonelli se tornou, aos 19 anos, o piloto mais jovem a conquistar pelo menos três vitórias consecutivas na Fórmula 1. Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen alcançaram a sequência de três triunfos apenas aos 23 anos.