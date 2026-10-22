Kimi Antonelli pode ser campeão da F1 nos EUA? Veja o que precisa acontecer

RESUMO ＋ O piloto italiano Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, pode conquistar o título da Fórmula 1 de 2026 neste domingo, 25, no GP dos Estados Unidos, em Austin. Para ser campeão, Antonelli precisa vencer, ver George Russell chegar em nono ou abaixo e Lewis Hamilton terminar em sexto ou abaixo. Segundo cálculos do professor Gilcione Nonato Costa, da UFMG, a chance é de 2,8%.

A temporada 2026 da Fórmula 1 pode ter um campeão inédito já neste fim de semana. Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, tem a primeira oportunidade matemática de conquistar o título mundial no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que será disputado neste domingo, 25, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

A possibilidade, porém, depende de uma combinação específica de resultados. Segundo cálculos do professor de Matemática Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o italiano tem 2,8% de chance de garantir o campeonato já na etapa norte-americana. A principal oportunidade matemática está na corrida seguinte, no México, onde a probabilidade sobe para 93,71%.

O que Kimi Antonelli precisa para ser campeão nos EUA?

Para conquistar o título em Austin, Antonelli precisa vencer a corrida e contar com resultados desfavoráveis de seus principais concorrentes na classificação. O companheiro de equipe George Russell, atual vice-líder do campeonato, precisa terminar na nona colocação ou abaixo. Já Lewis Hamilton, da Ferrari, não pode ultrapassar o quinto lugar.

Com a vitória, Antonelli somaria 25 pontos e chegaria a 365. Se Russell terminar em nono, acrescentará apenas dois pontos à sua pontuação, chegando a 240. Nesse cenário, a diferença entre os dois será de 125 pontos, exatamente o total que ainda estará em disputa nas cinco etapas restantes.

O italiano levaria vantagem no critério de desempate por vitórias: chegaria a nove triunfos na temporada, enquanto Russell tem três. Assim, mesmo com a possibilidade matemática de igualdade na pontuação final, o companheiro não conseguiria ultrapassá-lo no número de vitórias.

Hamilton, por sua vez, precisa terminar em sexto lugar ou abaixo. Dessa forma, não conseguiria somar pontos suficientes para impedir a conquista antecipada do título. Se Antonelli não vencer em Austin, a decisão ficará para o Grande Prêmio do México.

Vale mencionar que, caso confirme o título nesta temporada, o italiano poderá estabelecer um novo recorde na categoria. Antonelli tem 20 anos e pode superar a marca de Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro campeonato mundial em 2010, aos 23 anos, pela Red Bull.

Este não seria o seu primeiro recorde na temporada, já que se tornou o piloto mais jovem (19 anos) a conquistar ao menos três vitórias consecutivas na categoria em maio deste ano. A façanha supera marcas de nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que atingiram a sequência de três triunfos apenas aos 23 anos.