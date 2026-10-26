Por que Kimi Antonelli não foi campeão no GP dos Estados Unidos? ＋

Fórmula 1: Kimi Antonelli pode ser campeão no México; confira os cenários (CHANDAN KHANNA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15h17.
O piloto Kimi Antonelli adiou a conquista do Mundial de Fórmula 1 de 2026 apesar de vencer o GP dos Estados Unidos, pois George Russell terminou acima do nono lugar e Lewis Hamilton, piloto da equipe Ferrari, ficou em quarto. Líder com 365 pontos, Antonelli será campeão no GP do México se terminar entre os nove primeiros, independentemente dos rivais.
Kimi Antonelli terá que esperar, pelo menos, mais uma semana para assumir o título de Campeão Mundial da Fórmula 1 de 2026. O italiano perdeu a oportunidade de ser campeão no Grande Prêmio dos Estados Unidos.
Apesar de ter conquistado o lugar mais alto no pódio do Texas, a vitória do jovem piloto dependia de uma combinação de resultados específicos, o que não aconteceu.
Para ser campeão mundial da Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli dependia não apenas da sua vitória, mas também de resultados específicos de seus rivais: George Russell e Lewis Hamilton, na Ferrari.
No cenário perfeito para Antonelli, Russell não podia terminar acima do nono lugar e Hamilton, acima da quinta colocação. Por um momento, o cenário pareceu se desenhar exatamente assim, devido à punição do segundo piloto da Mercedes por ganhar vantagem fora da pista.
Entretanto, o inglês conseguiu ganhar uma posição até o fim da prova e Hamilton ficou em quarto lugar.
Com nove vitórias na temporada de 2026, Kimi Antonelli soma 365 pontos no campeonato, sendo 123 de vantagem sobre George Russell, vice-líder, e 124 sobre Lewis Hamilton, terceiro colocado.
Na prática, Antonelli será campeão caso termine a prova entre os nove primeiros, independentemente dos resultados de seus rivais. Já que a nona posição na tabela vale dois pontos, o que colocaria o jovem com 367 pontos, uma diferença impossível de ser fechada nas próximas quatro etapas.
Caso Antonelli termine em décimo, ele ainda poderá confirmar o campeonato, mas precisará que Russell não vença a corrida. Já na possibilidade de que o italiano fique fora da zona de pontuação, a conta depende de que o britânico e Lewis Hamilton, da Ferrari, não vençam o GP do México.
Kimi Antonelli não conquistou o título porque dependia, além da própria vitória, de resultados específicos de George Russell e Lewis Hamilton. Russell precisava terminar no máximo em nono, enquanto Hamilton não poderia superar a quinta colocação.
Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos e alcançou o lugar mais alto do pódio no Texas. A vitória, porém, não foi suficiente para confirmar o título mundial.
Kimi Antonelli lidera o campeonato com 365 pontos após nove vitórias na temporada. O italiano tem 123 pontos de vantagem sobre George Russell e 124 sobre Lewis Hamilton.
Kimi Antonelli será campeão mundial se terminar o GP do México entre os nove primeiros, independentemente dos resultados dos rivais. A nona posição acrescentaria dois pontos e abriria uma vantagem impossível de ser superada nas quatro etapas restantes.
Sim. Caso termine em décimo, Kimi Antonelli conquistará o título se George Russell não vencer o GP do México.
Sim. Se Kimi Antonelli ficar fora da zona de pontuação, ele será campeão desde que George Russell e Lewis Hamilton não vençam o GP do México.