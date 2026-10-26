Por que Kimi Antonelli não foi campeão no GP dos Estados Unidos? ＋

RESUMO ＋ O piloto Kimi Antonelli adiou a conquista do Mundial de Fórmula 1 de 2026 apesar de vencer o GP dos Estados Unidos, pois George Russell terminou acima do nono lugar e Lewis Hamilton, piloto da equipe Ferrari, ficou em quarto. Líder com 365 pontos, Antonelli será campeão no GP do México se terminar entre os nove primeiros, independentemente dos rivais.

Kimi Antonelli terá que esperar, pelo menos, mais uma semana para assumir o título de Campeão Mundial da Fórmula 1 de 2026. O italiano perdeu a oportunidade de ser campeão no Grande Prêmio dos Estados Unidos.

Apesar de ter conquistado o lugar mais alto no pódio do Texas, a vitória do jovem piloto dependia de uma combinação de resultados específicos, o que não aconteceu.

Por que Antonelli não foi campeão nos Estados Unidos?

Para ser campeão mundial da Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli dependia não apenas da sua vitória, mas também de resultados específicos de seus rivais: George Russell e Lewis Hamilton, na Ferrari.

No cenário perfeito para Antonelli, Russell não podia terminar acima do nono lugar e Hamilton, acima da quinta colocação. Por um momento, o cenário pareceu se desenhar exatamente assim, devido à punição do segundo piloto da Mercedes por ganhar vantagem fora da pista.

Entretanto, o inglês conseguiu ganhar uma posição até o fim da prova e Hamilton ficou em quarto lugar.

Qual o cenário para o GP do México?

Com nove vitórias na temporada de 2026, Kimi Antonelli soma 365 pontos no campeonato, sendo 123 de vantagem sobre George Russell, vice-líder, e 124 sobre Lewis Hamilton, terceiro colocado.

Na prática, Antonelli será campeão caso termine a prova entre os nove primeiros, independentemente dos resultados de seus rivais. Já que a nona posição na tabela vale dois pontos, o que colocaria o jovem com 367 pontos, uma diferença impossível de ser fechada nas próximas quatro etapas.

Caso Antonelli termine em décimo, ele ainda poderá confirmar o campeonato, mas precisará que Russell não vença a corrida. Já na possibilidade de que o italiano fique fora da zona de pontuação, a conta depende de que o britânico e Lewis Hamilton, da Ferrari, não vençam o GP do México.