Inteligência Artificial

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A nova literacia da liderança: por que “saber IA” significa mais do que usar ChatGPT

A familiaridade com assistentes de inteligência artificial já faz parte da rotina de muitos profissionais, mas liderar sua adoção exige conhecimentos diferentes

Lideranças precisam avaliar riscos, resultados e limites da inteligência artificial no ambiente corporativo (Imagem gerada por IA)

Lideranças precisam avaliar riscos, resultados e limites da inteligência artificial no ambiente corporativo (Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05h02.

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Pedir ao ChatGPT que resuma um relatório ou organize uma apresentação já faz parte da rotina de trabalho de muitos profissionais. A dificuldade aparece quando o gestor precisa decidir se uma resposta está correta, quais informações podem ser compartilhadas com a ferramenta e até que ponto uma tarefa deve ser automatizada.

São questões que exigem um tipo de conhecimento ainda pouco explorado nas conversas sobre inteligência artificial: a literacia em IA, expressão usada para definir a capacidade de compreender, avaliar e utilizar esses sistemas de maneira crítica.

Para quem ocupa cargos de liderança, desenvolver essa competência envolve decisões que afetam equipes, processos e resultados.

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O que um líder precisa entender sobre IA?

Conhecer os comandos de um chatbot é um ponto de partida. O passo seguinte é compreender como a tecnologia produz suas respostas e por que elas nem sempre são confiáveis.

Modelos como os utilizados pelo ChatGPT e pelo Gemini identificam padrões nos dados durante o treinamento para gerar conteúdo.

Isso permite produzir textos e análises, mas também pode resultar em informações incorretas apresentadas com aparente segurança.

Um gestor que utiliza IA para interpretar indicadores financeiros, por exemplo, precisa conferir os cálculos e identificar quais conclusões são sustentadas pelos dados fornecidos.

Outra competência é reconhecer os limites da automação. Atividades repetitivas podem ser candidatas ao uso de IA, enquanto decisões com consequências jurídicas, financeiras ou humanas exigem critérios de validação e supervisão.

Da experiência individual à gestão de equipes

A adoção de inteligência artificial dentro de uma empresa apresenta desafios diferentes daqueles enfrentados por um usuário individual.

Antes de incorporar uma solução ao fluxo de trabalho, a liderança precisa avaliar quais dados serão processados, quem terá acesso às informações e como os resultados serão revisados.

Há ainda uma dimensão organizacional. Funcionários precisam entender quando utilizar a tecnologia, quais tarefas continuam sob sua responsabilidade e como comunicar possíveis erros.

Sem orientações claras, equipes podem adotar ferramentas por iniciativa própria, criando práticas inconsistentes de segurança e qualidade.

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Como desenvolver literacia em inteligência artificial?

Uma forma de começar é selecionar um processo conhecido e testar a IA em uma atividade delimitada, como classificar solicitações de clientes ou sintetizar documentos internos autorizados.

O exercício deve comparar o resultado produzido pela ferramenta com o trabalho realizado por uma pessoa, considerando precisão, tempo gasto e necessidade de correções.

Vale estudar conceitos como privacidade de dados, vieses algorítmicos e alucinações, nome dado às respostas incorretas ou inventadas por sistemas generativos.

A formação de lideranças nessa área exige ainda compreender custos, integração com sistemas existentes e responsabilidades sobre decisões apoiadas por algoritmos.

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