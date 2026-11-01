A nova literacia da liderança: por que “saber IA” significa mais do que usar ChatGPT

Pedir ao ChatGPT que resuma um relatório ou organize uma apresentação já faz parte da rotina de trabalho de muitos profissionais. A dificuldade aparece quando o gestor precisa decidir se uma resposta está correta, quais informações podem ser compartilhadas com a ferramenta e até que ponto uma tarefa deve ser automatizada.

São questões que exigem um tipo de conhecimento ainda pouco explorado nas conversas sobre inteligência artificial: a literacia em IA, expressão usada para definir a capacidade de compreender, avaliar e utilizar esses sistemas de maneira crítica.

Para quem ocupa cargos de liderança, desenvolver essa competência envolve decisões que afetam equipes, processos e resultados.

Tenha 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul. Aproveite a Black Friday para investir na sua carreira com uma condição especial por tempo limitado.

QUERO APROVEITAR A OFERTA

O que um líder precisa entender sobre IA?

Conhecer os comandos de um chatbot é um ponto de partida. O passo seguinte é compreender como a tecnologia produz suas respostas e por que elas nem sempre são confiáveis.

Modelos como os utilizados pelo ChatGPT e pelo Gemini identificam padrões nos dados durante o treinamento para gerar conteúdo.

Isso permite produzir textos e análises, mas também pode resultar em informações incorretas apresentadas com aparente segurança.

Um gestor que utiliza IA para interpretar indicadores financeiros, por exemplo, precisa conferir os cálculos e identificar quais conclusões são sustentadas pelos dados fornecidos.

Outra competência é reconhecer os limites da automação. Atividades repetitivas podem ser candidatas ao uso de IA, enquanto decisões com consequências jurídicas, financeiras ou humanas exigem critérios de validação e supervisão.

Da experiência individual à gestão de equipes

A adoção de inteligência artificial dentro de uma empresa apresenta desafios diferentes daqueles enfrentados por um usuário individual.

Antes de incorporar uma solução ao fluxo de trabalho, a liderança precisa avaliar quais dados serão processados, quem terá acesso às informações e como os resultados serão revisados.

Há ainda uma dimensão organizacional. Funcionários precisam entender quando utilizar a tecnologia, quais tarefas continuam sob sua responsabilidade e como comunicar possíveis erros.

Sem orientações claras, equipes podem adotar ferramentas por iniciativa própria, criando práticas inconsistentes de segurança e qualidade.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

Como desenvolver literacia em inteligência artificial?

Uma forma de começar é selecionar um processo conhecido e testar a IA em uma atividade delimitada, como classificar solicitações de clientes ou sintetizar documentos internos autorizados.

O exercício deve comparar o resultado produzido pela ferramenta com o trabalho realizado por uma pessoa, considerando precisão, tempo gasto e necessidade de correções.

Vale estudar conceitos como privacidade de dados, vieses algorítmicos e alucinações, nome dado às respostas incorretas ou inventadas por sistemas generativos.

A formação de lideranças nessa área exige ainda compreender custos, integração com sistemas existentes e responsabilidades sobre decisões apoiadas por algoritmos.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA