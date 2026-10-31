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Corinthians x Cruzeiro: gigante e estreante disputam a final da Libertadores Feminina

Corinthians busca o sétimo título continental e o quarto consecutivo, enquanto o Cruzeiro tenta levantar a taça em sua primeira participação no torneio

Corinthians x Cruzeiro: final da Libertadores Feminina será disputada neste sábado, às 21h, em Quito (AFP)

Corinthians x Cruzeiro: final da Libertadores Feminina será disputada neste sábado, às 21h, em Quito (AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12h35.

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Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 31, na final da Copa Libertadores feminina de 2026. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

O Corinthians busca o sétimo título da competição, sendo o quarto consecutivo. Já o Cruzeiro disputa a decisão em sua primeira participação no torneio continental.

O confronto será realizado a 2.850 metros de altitude, na capital equatoriana.

Corinthians busca quarto título consecutivo

Maior campeão da Libertadores feminina, o Corinthians chega à decisão após eliminar o Independiente Santa Fé, da Colômbia, na semifinal. A equipe comandada por Emily Lima tem o melhor ataque da competição, com 21 gols marcados.

Em entrevista à AFP, a treinadora destacou a qualidade técnica do elenco e a presença de atletas de seleções nacionais. A classificação também representa uma oportunidade de recuperação para o clube paulista após a derrota para o São Paulo na decisão do Campeonato Brasileiro.

"A cada ano que passa, se torna mais difícil a competição, e a gente chegar em mais uma final é um grande feito do Corinthians", afirmou a goleira Lelê.

Cruzeiro disputa primeira final da Libertadores feminina

O Cruzeiro chega à decisão após uma campanha que incluiu três vitórias por 3 a 0, entre a fase de grupos e as quartas de final. Na semifinal, a equipe mineira derrotou o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0.

Um dos destaques é Byanca Brasil, artilheira da competição com cinco gols. A atacante de 30 anos já conquistou a Libertadores em passagens anteriores por Corinthians e Palmeiras.

O técnico Jonas Urias afirmou à AFP que Byanca apresenta seu melhor futebol nesta edição. A decisão também representa um reencontro entre os clubes após a eliminação do Cruzeiro pelo Corinthians nas quartas de final do Brasileirão.

Segundo Urias, o time mineiro chega mais maduro para enfrentar a equipe paulista.

Que horas é a final da Libertadores feminina entre Corinthians e Cruzeiro?

A final da Libertadores feminina de 2026 entre Corinthians e Cruzeiro acontece neste sábado, 31, às 21h (horário de Brasília). A partida será disputada no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Além do título continental, o vencedor garante uma vaga no primeiro Mundial de Clubes Feminino, previsto para 2028, nos Estados Unidos.

Antes da final, Independiente Santa Fé e Olimpia disputarão o terceiro lugar, às 17h (horário de Brasília), também neste sábado.

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