GP do México da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Fórmula 1: como acompanhar o GP do México? saiba tudo sobre (Nelson ALMEIDA/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12h46.
A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o GP do México entre sexta-feira, 30 de outubro, e domingo, 1º de novembro, quando a corrida começa às 17h, pelo horário de Brasília. O canal SporTV3 e os streamings Globoplay e F1 TV transmitem todas as sessões, mas a emissora TV Globo não exibirá a prova em canal aberto.
Em sua segunda semana seguida de corrida, a Fórmula 1 segue para o México neste fim de semana para o Grande Prêmio do México.
O GP do México começa nesta sexta-feira, 30, e encerra com a corrida oficial às 17 horas de domingo, 1º de novembro. No final de semana seguinte, o calendário será ocupado pela etapa da Fórmula 1 em São Paulo.
As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começam nesta sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.
A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura. Porém, a emoção não para. É esperado que Kimi Antonelli se torne Campeão Mundial de 2026 na Cidade do México, após perder a glória por pouco nos Estados Unidos.
Todas as sessões em pista do Grande Prêmio do México poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria. A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.
O GP do México começa na sexta-feira, 30 de outubro, com os dois primeiros treinos livres. A corrida será disputada no domingo, 1º de novembro.
A corrida do GP do México começa às 17h de domingo, 1º de novembro, pelo horário de Brasília.
Todas as sessões do GP do México serão transmitidas pelo canal fechado SporTV3 e pelos streamings Globoplay e F1 TV, plataforma oficial da Fórmula 1.
Não. A corrida do GP do México não será transmitida pela TV aberta da Globo.
Os treinos livres serão realizados na sexta-feira, 30 de outubro, às 15h30 e às 19h, e no sábado, 31 de outubro, às 14h30. A classificação começa às 18h de sábado, e a corrida, às 17h de domingo, 1º de novembro, sempre pelo horário de Brasília.
Não. O GP do México terá o formato tradicional da Fórmula 1, com três sessões de treino livre antes da classificação e da corrida.