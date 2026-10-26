GP do México da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

RESUMO ＋ A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o GP do México entre sexta-feira, 30 de outubro, e domingo, 1º de novembro, quando a corrida começa às 17h, pelo horário de Brasília. O canal SporTV3 e os streamings Globoplay e F1 TV transmitem todas as sessões, mas a emissora TV Globo não exibirá a prova em canal aberto.

Em sua segunda semana seguida de corrida, a Fórmula 1 segue para o México neste fim de semana para o Grande Prêmio do México.

O GP do México começa nesta sexta-feira, 30, e encerra com a corrida oficial às 17 horas de domingo, 1º de novembro. No final de semana seguinte, o calendário será ocupado pela etapa da Fórmula 1 em São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1 no México?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP do México começam nesta sexta-feira, 30. O público segue com um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura. Porém, a emoção não para. É esperado que Kimi Antonelli se torne Campeão Mundial de 2026 na Cidade do México, após perder a glória por pouco nos Estados Unidos.

Onde assistir ao GP do México?

Todas as sessões em pista do Grande Prêmio do México poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria. A corrida não será transmitida pela TV aberta da Globo.

Confira a programação completa do GP do México:

Sexta-feira, 30 de outubro

Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

- 15h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

Sábado, 31 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 1 de novembro

Corrida - a partir das 17h (de Brasília)