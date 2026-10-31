Marco Rubio nega que governo dos EUA tenha facilitado saída de Flávio Bolsonaro do Brasil

RESUMO ＋ Marco Rubio afirmou que o governo dos Estados Unidos não facilitou a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. Segundo o secretário de Estado, o senador já possuía visto americano e teve sua entrada autorizada por Donald Trump, desembarcando em Miami na quarta-feira (28). Apesar de negar participação direta nos preparativos da viagem, relatos do The New York Times e do The Wall Street Journal apontam que Jason Miller, aliado da família Bolsonaro e assessor de comunicação de Trump, teria ajudado a organizar o avião particular utilizado pelo parlamentar.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, que o governo americano não facilitou a saída do senador Flávio Bolsonaro do Brasil.

Segundo o integrante do governo de Donald Trump, o parlamentar já possuía visto para entrar no país e teve sua entrada autorizada por decisão do presidente americano.

Rubio ressaltou que o governo dos EUA não participou diretamente dos arranjos para a viagem do senador. No entanto, confirmou que Trump havia sinalizado previamente que permitiria a entrada de Flávio em território americano. A autorização foi concedida na quarta-feira, 28, quando o parlamentar desembarcou em Miami.

De acordo com informações publicadas pelos jornais The New York Times e The Wall Street Journal, Jason Miller, estrategista político, assessor de comunicação de Trump e aliado da família Bolsonaro, teria ajudado a organizar o avião particular utilizado por Flávio para viajar aos Estados Unidos.

A viagem ocorreu após a derrota do senador na eleição presidencial, segundo os relatos publicados pela imprensa americana.