No penúltimo dia de um festival de música, um problema inesperado caiu no colo do empresário e produtor Luiz Calainho: equipamentos avaliados em 62 mil reais haviam sido furtados. A produção precisou ressarcir o fornecedor. Só algum tempo depois veio a descoberta mais frustrante. O seguro contratado para o evento poderia ter coberto o prejuízo.

Calainho, empresário por trás de negócios como o Blue Note e a produtora Aventura, conhecia os riscos de organizar shows e festivais. Mas percebeu que, mesmo com décadas de experiência no entretenimento, ainda havia uma lacuna na proteção financeira de suas operações.

Agora, ele decidiu transformar essa dor em negócio.

O empresário está lançando a Lado C Seguros, uma corretora especializada em atender artistas, produtores, casas de shows, festivais e outros profissionais da economia criativa. A empresa nasce com um investimento de 1,8 milhão de reais em tecnologia e uma carteira inicial de clientes.

"Eu sou muito mal atendido quando o assunto é segurança daquilo que eu faço", diz Calainho, em entrevista à EXAME. Segundo ele, a contratação de seguros ainda costuma ser tratada de maneira superficial no setor, mesmo quando milhões de reais estão envolvidos.

A aposta é mudar esse cenário. Além de atender grandes empresas do entretenimento, a nova corretora pretende chegar a músicos independentes, fotógrafos, DJs e influenciadores espalhados pelo Brasil.

A ideia nasceu durante uma entrevista no Blue Note

A história da Lado C começou de maneira pouco convencional: durante uma entrevista que Calainho concedia a um velho conhecido.

Há cerca de 25 anos, o empresário mantém uma relação profissional com Zeca Vieira, executivo que passou mais de duas décadas na área de marketing da SulAmérica. Os dois trabalharam juntos na criação da SulAmérica Paradiso, parceria de patrocínio da rádio carioca que durou 14 anos.

Há pouco mais de um ano, Vieira convidou Calainho para participar de uma entrevista em vídeo para um livro. O encontro foi marcado no Blue Note de São Paulo, na Avenida Paulista.

A conversa havia começado havia apenas cinco minutos quando Calainho teve uma ideia. Ele interrompeu a gravação para compartilhar uma dificuldade que enfrentava em seus próprios negócios. "Zeca, eu sou muito mal atendido", conta ter dito naquele momento.

O empresário explicou que, embora administrasse teatros, festivais e espetáculos musicais, não encontrava no mercado de seguros um atendimento adequado à complexidade de suas operações.

Um artista doente pode provocar o cancelamento de uma apresentação. Um equipamento furtado pode gerar prejuízos para toda uma produção. Um acidente em um festival pode colocar em risco a continuidade do negócio.

A provocação virou uma proposta: por que não criar uma corretora especializada justamente nesse público?

Vieira, que já havia participado da criação de uma empresa de assistência no setor de seguros, enxergou a oportunidade. Os dois se associaram a um profissional de corretagem para estruturar a operação.

O resultado é a Lado C. O nome faz referência ao universo musical dos antigos discos, mas também às palavras cultura, coragem e cuidado.

Como funciona o seguro para artistas?

A Lado C pretende atuar em duas frentes. A primeira é o mercado empresarial, formado por produtoras, teatros, festivais, casas de shows e empresas de entretenimento. A segunda envolve os profissionais que trabalham nesses ambientes.

A empresa organizou sua oferta em diferentes linhas de proteção.

Uma delas é o Palco Blindado, voltado a eventos e estabelecimentos que recebem apresentações. A proposta é reunir coberturas para os riscos envolvidos na realização de espetáculos e na operação desses espaços.

Outra frente é o Talento Protegido, direcionado a artistas, fotógrafos, influenciadores e profissionais técnicos. Entre as possibilidades estão seguros para situações de incapacidade temporária de trabalho, capazes de oferecer proteção de renda conforme as condições da apólice.

Há ainda soluções para proteger equipamentos utilizados por músicos e outros profissionais.

"É enorme o número de profissionais da música que fazem shows em aniversários, confraternizações, pequenos eventos e restaurantes e que correm riscos com seus equipamentos", afirma Vieira.

A corretora também pretende oferecer proteção contra riscos digitais, como ataques de hackers e vazamentos de dados, além de seguros relacionados à responsabilidade de gestores e empresas.

A inteligência artificial aparece nessa equação como mais uma fonte de riscos. Vieira cita, por exemplo, a possibilidade de agências de publicidade e produtoras enfrentarem questionamentos sobre direitos autorais de imagens utilizadas em seus trabalhos.

A Lado C não será responsável por pagar diretamente as indenizações. Como corretora, sua função é intermediar a contratação de apólices oferecidas por seguradoras, identificando as coberturas mais adequadas a cada cliente.

Para os sócios, uma das principais dificuldades será convencer os próprios profissionais de entretenimento da necessidade de contratar seguros.

"A indústria de seguros não acompanhou o crescimento da indústria criativa", afirma Vieira.

O investimento de R$ 1,8 milhão para chegar a todo o Brasil

A estratégia comercial começa pelos grandes clientes. Segundo Calainho, a corretora já mantém uma carteira inicial com operações ligadas ao BTG Pactual Hall, ao Teatro Riachuelo, aos espetáculos da Aventura e ao Bar dos Arcos.

O lançamento oficial está previsto para a Semana Internacional de Música de São Paulo, a SIM São Paulo, que acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro, no Conjunto Nacional.

Mas os planos vão além dos grandes produtores culturais.

A empresa investiu aproximadamente 1,8 milhão de reais no desenvolvimento de uma plataforma tecnológica própria, com a proposta de ampliar o atendimento e permitir que profissionais de diferentes regiões contratem seguros.

Calainho cita como exemplos o fotógrafo que trabalha no Festival de Parintins e o DJ contratado para se apresentar na Festa do Peão de Barretos. São profissionais que movimentam a indústria do entretenimento, mas muitas vezes trabalham sem proteção financeira adequada.

A tecnologia deve permitir que a corretora alcance esse público sem depender exclusivamente de uma equipe de vendas presencial.

O potencial de mercado é grande. Segundo estimativa citada por Calainho, a economia criativa movimenta aproximadamente 400 bilhões de reais no Brasil.

A dificuldade está em medir quanto desse volume já conta com alguma proteção. Vieira afirma que os dados disponíveis sobre seguros para a indústria criativa estão misturados aos de outros segmentos, o que dificulta calcular a penetração atual.

Na avaliação dos sócios, a oportunidade está justamente nessa diferença entre o crescimento do entretenimento e o desenvolvimento de produtos financeiros voltados ao setor.

A empresa ainda não apresentou uma projeção de faturamento para os próximos anos. Por enquanto, o desafio será provar que há demanda por seguros especializados em um mercado acostumado a conviver com riscos.

Para Calainho, o episódio dos equipamentos furtados resume bem o problema. Sua empresa tinha uma apólice, pagava por ela e, mesmo assim, acabou assumindo um prejuízo que poderia ter sido coberto.

"Tempos depois a gente foi descobrir que o seguro cobria", diz.

Agora, o empresário quer convencer outros profissionais do entretenimento a não passar pela mesma situação.