O gol de Vini Jr. na vitória por 5 a 1 do Real Madrid sobre o PSV Eindhoven, na terça-feira, 24, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, teve um significado especial. Aos 42 minutos do segundo tempo, o brasileiro marcou o quinto tento da equipe merengue e encerrou uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes pelo clube.

A reação dos companheiros chamou a atenção. Assim que a bola entrou, praticamente todo o elenco correu para abraçar o camisa 7, em uma comemoração liderada por Kylian Mbappé. Depois da partida, o francês, que havia marcado duas vezes e recebido o prêmio de melhor jogador em campo, também entregou o troféu ao brasileiro.

Por que o gol de Vini Jr. foi tão comemorado?

O abraço coletivo foi uma demonstração de apoio a Vini Jr. em um momento de cobrança. O atacante vinha sendo criticado por suas atuações e chegou a ouvir vaias de parte da torcida no Santiago Bernabéu. Em setembro, o técnico José Mourinho pediu que os torcedores respeitassem o brasileiro após manifestações nas arquibancadas.

O camisa 7 também passou por uma suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol, aplicada após sua expulsão contra o Villarreal, em outubro. A punição o afastou de compromissos importantes, incluindo o clássico contra o Barcelona.

O gol diante do PSV foi o primeiro de Vini na Champions League 2026/27 e o segundo pelo Real Madrid na temporada. O anterior havia sido marcado em 26 de agosto, contra a Real Sociedad. Apesar do período sem marcar pelo clube, o atacante havia feito cinco gols pela Seleção Brasileira na última Data Fifa, em dois amistosos contra Singapura e Japão.

A importância do momento foi reconhecida pelo próprio jogador em publicação nas redes sociais após a partida:

“Muito feliz com a forma como meus colegas celebraram um gol que eu precisava. Somos uma família!!! Muito obrigado. Eu amo todos vocês muito! Vamos por mais!”, escreveu em seu Instagram.

A vitória também manteve o Real Madrid com 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions. Com 15 pontos em cinco partidas, a equipe espanhola segue na parte de cima da classificação.