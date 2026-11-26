Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08h01.
Pesquisa Trendbook 2027, do aplicativo de relacionamentos happn, ouviu mais de 18 mil solteiros em 12 países, incluindo o Brasil. A geração Z é a mais tolerante ao uso de inteligência artificial em apps de namoro: 66% não se importam se o parceiro usar IA, ante 58% nos grupos mais velhos. Ao mesmo tempo, 17% dos jovens dizem que a tecnologia deixa os encontros mais cansativos, ante 12% entre 26 e 35 anos e 11% acima de 36 anos, e 17% usam IA na paquera sem revelar. No Brasil, 64% dividem tarefas do dia a dia antes de assumir compromisso, 45% veem o respeito à privacidade como principal sinal positivo em um parceiro e família e educação (35%) e dinheiro (30%) são as divergências que mais pesam para terminar uma relação.
Para a geração Z, tudo bem usar inteligência artificial (IA) no aplicativo de namoro — o problema é que os zoomers também são os que mais se cansam dela.
Entre os solteiros do grupo mais jovem, 66% dizem que não se importam se o parceiro usar IA, desde que a relação dê certo. Nos grupos mais velhos, a proporção é de 58%.
Ao mesmo tempo, 17% dos jovens afirmam que a tecnologia torna os encontros mais cansativos. O percentual cai para 12% entre pessoas de 26 a 35 anos e para 11% entre aquelas com 36 anos ou mais.
Os dados fazem parte do Trendbook 2027, relatório do happn, aplicativo de relacionamentos que ouviu mais de 18 mil solteiros em 12 países.
A pesquisa mapeou cinco tendências para o próximo ano, do uso de IA para iniciar conversas à forma como os solteiros avaliam a divisão de tarefas, a autonomia e os limites na intimidade.
O grupo mais jovem é o que mais usa IA nos aplicativos de relacionamento sem contar ao parceiro. São 17%, mais que o dobro dos 8% entre os entrevistados de 26 a 35 anos e dos 7% entre aqueles com 36 anos ou mais.
A oposição ao uso da ferramenta ainda é majoritária entre os mais jovens, com 53%, mas é a menor entre as faixas etárias pesquisadas. A rejeição chega a 56% no grupo de 26 a 35 anos e a 61% entre os entrevistados com 36 anos ou mais. Entre os jovens, 23% dos homens e a mesma proporção de mulheres consideram que recorrer à IA é um sinal de falta de esforço do parceiro.
“A geração Z vive um paradoxo quando o assunto é tecnologia e romance. São os mais pragmáticos e flexíveis, mas também os que mais sentem fadiga”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do happn.
A pesquisa também perguntou se os solteiros aceitariam namorar a própria IA. Entre os jovens, 69% rejeitam totalmente a ideia, ante 75% entre os entrevistados mais velhos. A rejeição chega a 74% entre as mulheres jovens e a 68% entre os homens da mesma geração.
Entre os solteiros brasileiros ouvidos pelo happn, 59% se dizem contrários ao uso de IA em relacionamentos.
Na amostra global, 51% se opõem ao uso da tecnologia no namoro e 20% afirmam estar reduzindo o uso. A falta de esforço pessoal (28%) e o receio de desonestidade (18%) estão entre as principais preocupações no levantamento global.
A aceitação no Brasil varia conforme a tarefa. Embora 61% avaliem que a automação deixa o namoro mais superficial, 59% dizem que não se importam se a outra pessoa usar IA apenas para ter ideias de passeios.
Nesse caso, 25% se decepcionariam com a falta de esforço e 16% veriam a prática como um sinal de alerta. Já a ideia de recorrer a um parceiro virtual para suprir a solidão é fortemente rejeitada por 74%.
Ir ao supermercado, cozinhar juntos ou montar um móvel são exemplos de situações usadas para avaliar como a outra pessoa lida com a rotina.
No Brasil, 64% dos solteiros dizem compartilhar tarefas do dia a dia com a pessoa com quem estão saindo antes de assumir um compromisso, proporção próxima dos 65% na amostra global.
A convivência diária é apontada como o melhor teste de compatibilidade por 35% dos brasileiros, ante cerca de 40% no mundo. No país, 78% dizem preferir construir a relação aos poucos, sem definir de imediato o status do casal.
Dois em cada três solteiros brasileiros (66%) dizem aproveitar a solteirice e continuar abertos a um relacionamento. Na amostra global, são 59%. Outros 18% dos brasileiros veem a fase como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal.
Na escolha de um parceiro, o respeito à privacidade e ao espaço individual aparece como o principal sinal positivo para 45% dos brasileiros. Independência financeira e cuidados com a saúde mental aparecem com 24% cada.
A disposição para preservar a autonomia também aparece nas respostas sobre morar em casas separadas. No Brasil, 67% veem o arranjo como um meio-termo saudável e 15% o consideram a dinâmica ideal para um casal.
Na amostra global, 74% dos solteiros relatam algum grau de ansiedade no início de uma relação íntima. Cerca de 67% dizem já ter ajustado o próprio comportamento para agradar a outra pessoa.
Entre os brasileiros, a falta de confiança ou de conexão emocional é a principal fonte de tensão na intimidade, citada por 31%, seguida pela ansiedade de desempenho, com 23%. No país, 36% dizem já ter mudado a forma de agir para agradar o parceiro.
Ao falar sobre limites, 43% dos solteiros brasileiros se dizem totalmente à vontade para recusar um momento íntimo sem culpa. Para 32%, essa liberdade depende do grau de confiança na outra pessoa.
No Brasil, 46% dos solteiros preferem deixar a política fora dos relacionamentos, 27% consideram o alinhamento ideológico indispensável e 26% esperam a relação ficar séria para tocar no assunto. Na amostra global, 54% defendem manter política e romance separados e 46% consideram essencial a afinidade de valores.
Entre as divergências que poderiam levar ao fim de uma relação, os brasileiros citam questões de família e educação (35%) e de dinheiro e poder aquisitivo (30%). Diferenças sobre igualdade de gênero (24%) e meio ambiente (2%) também aparecem nas respostas.
Já entre as mudanças positivas nos relacionamentos, os brasileiros destacam a divisão equilibrada das tarefas domésticas (33%) e a facilidade dos homens em demonstrar sentimentos (29%). Em oito dos 12 países analisados, a divisão justa do trabalho doméstico foi apontada como a mudança recente mais positiva.
Sim. Entre os solteiros mais jovens, 66% dizem não se importar se o parceiro usar inteligência artificial, desde que a relação dê certo. Nos grupos mais velhos, a proporção é de 58%.
Para 17% dos jovens da geração Z, sim. O percentual cai para 12% entre pessoas de 26 a 35 anos e para 11% entre aquelas com 36 anos ou mais.
Do Trendbook 2027, relatório do happn que ouviu mais de 18 mil solteiros em 12 países e mapeou cinco tendências para os relacionamentos no próximo ano.
No Brasil, 64% dos solteiros dividem tarefas do dia a dia, como ir ao supermercado ou cozinhar, com a pessoa com quem estão saindo antes de assumir a relação. Para 35%, a convivência diária é o melhor teste de compatibilidade.
Questões de família e educação (35%) e de dinheiro e poder aquisitivo (30%) lideram, seguidas por diferenças sobre igualdade de gênero (24%).
Glossário
happn
Aplicativo de relacionamentos criado na França em 2014 que conecta pessoas que cruzaram caminhos no dia a dia. Publica anualmente pesquisas sobre o comportamento de solteiros.
Trendbook 2027
Relatório anual do happn com tendências de relacionamento para o próximo ano, baseado em entrevistas com mais de 18 mil solteiros em 12 países.
Parceiro virtual
Companhia digital criada com inteligência artificial, como chatbots que simulam um namorado ou namorada, usada por algumas pessoas para conversar e lidar com a solidão.
Zoomers
Apelido usado para a geração Z, formada por pessoas nascidas aproximadamente entre 1997 e 2012. O termo faz um trocadilho com 'boomers', como são chamados os nascidos no pós-guerra.