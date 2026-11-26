Para a geração Z, tudo bem usar inteligência artificial (IA) no aplicativo de namoro — o problema é que os zoomers também são os que mais se cansam dela.

Entre os solteiros do grupo mais jovem, 66% dizem que não se importam se o parceiro usar IA, desde que a relação dê certo. Nos grupos mais velhos, a proporção é de 58%.

Ao mesmo tempo, 17% dos jovens afirmam que a tecnologia torna os encontros mais cansativos. O percentual cai para 12% entre pessoas de 26 a 35 anos e para 11% entre aquelas com 36 anos ou mais.

Os dados fazem parte do Trendbook 2027, relatório do happn, aplicativo de relacionamentos que ouviu mais de 18 mil solteiros em 12 países.

A pesquisa mapeou cinco tendências para o próximo ano, do uso de IA para iniciar conversas à forma como os solteiros avaliam a divisão de tarefas, a autonomia e os limites na intimidade.

IA às escondidas

O grupo mais jovem é o que mais usa IA nos aplicativos de relacionamento sem contar ao parceiro. São 17%, mais que o dobro dos 8% entre os entrevistados de 26 a 35 anos e dos 7% entre aqueles com 36 anos ou mais.

A oposição ao uso da ferramenta ainda é majoritária entre os mais jovens, com 53%, mas é a menor entre as faixas etárias pesquisadas. A rejeição chega a 56% no grupo de 26 a 35 anos e a 61% entre os entrevistados com 36 anos ou mais. Entre os jovens, 23% dos homens e a mesma proporção de mulheres consideram que recorrer à IA é um sinal de falta de esforço do parceiro.

“A geração Z vive um paradoxo quando o assunto é tecnologia e romance. São os mais pragmáticos e flexíveis, mas também os que mais sentem fadiga”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do happn.

A pesquisa também perguntou se os solteiros aceitariam namorar a própria IA. Entre os jovens, 69% rejeitam totalmente a ideia, ante 75% entre os entrevistados mais velhos. A rejeição chega a 74% entre as mulheres jovens e a 68% entre os homens da mesma geração.

A IA pode deixar o namoro mais superficial

Entre os solteiros brasileiros ouvidos pelo happn, 59% se dizem contrários ao uso de IA em relacionamentos.

Na amostra global, 51% se opõem ao uso da tecnologia no namoro e 20% afirmam estar reduzindo o uso. A falta de esforço pessoal (28%) e o receio de desonestidade (18%) estão entre as principais preocupações no levantamento global.

A aceitação no Brasil varia conforme a tarefa. Embora 61% avaliem que a automação deixa o namoro mais superficial, 59% dizem que não se importam se a outra pessoa usar IA apenas para ter ideias de passeios.

Nesse caso, 25% se decepcionariam com a falta de esforço e 16% veriam a prática como um sinal de alerta. Já a ideia de recorrer a um parceiro virtual para suprir a solidão é fortemente rejeitada por 74%.

Supermercado e cozinha viram testes de compatibilidade

Ir ao supermercado, cozinhar juntos ou montar um móvel são exemplos de situações usadas para avaliar como a outra pessoa lida com a rotina.

No Brasil, 64% dos solteiros dizem compartilhar tarefas do dia a dia com a pessoa com quem estão saindo antes de assumir um compromisso, proporção próxima dos 65% na amostra global.

A convivência diária é apontada como o melhor teste de compatibilidade por 35% dos brasileiros, ante cerca de 40% no mundo. No país, 78% dizem preferir construir a relação aos poucos, sem definir de imediato o status do casal.

Privacidade pesa na escolha de um parceiro

Dois em cada três solteiros brasileiros (66%) dizem aproveitar a solteirice e continuar abertos a um relacionamento. Na amostra global, são 59%. Outros 18% dos brasileiros veem a fase como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal.

Na escolha de um parceiro, o respeito à privacidade e ao espaço individual aparece como o principal sinal positivo para 45% dos brasileiros. Independência financeira e cuidados com a saúde mental aparecem com 24% cada.

A disposição para preservar a autonomia também aparece nas respostas sobre morar em casas separadas. No Brasil, 67% veem o arranjo como um meio-termo saudável e 15% o consideram a dinâmica ideal para um casal.

Confiança pesa mais que desempenho na intimidade

Na amostra global, 74% dos solteiros relatam algum grau de ansiedade no início de uma relação íntima. Cerca de 67% dizem já ter ajustado o próprio comportamento para agradar a outra pessoa.

Entre os brasileiros, a falta de confiança ou de conexão emocional é a principal fonte de tensão na intimidade, citada por 31%, seguida pela ansiedade de desempenho, com 23%. No país, 36% dizem já ter mudado a forma de agir para agradar o parceiro.

Ao falar sobre limites, 43% dos solteiros brasileiros se dizem totalmente à vontade para recusar um momento íntimo sem culpa. Para 32%, essa liberdade depende do grau de confiança na outra pessoa.

Família e dinheiro estão entre as divergências que mais pesam

No Brasil, 46% dos solteiros preferem deixar a política fora dos relacionamentos, 27% consideram o alinhamento ideológico indispensável e 26% esperam a relação ficar séria para tocar no assunto. Na amostra global, 54% defendem manter política e romance separados e 46% consideram essencial a afinidade de valores.

Entre as divergências que poderiam levar ao fim de uma relação, os brasileiros citam questões de família e educação (35%) e de dinheiro e poder aquisitivo (30%). Diferenças sobre igualdade de gênero (24%) e meio ambiente (2%) também aparecem nas respostas.

Já entre as mudanças positivas nos relacionamentos, os brasileiros destacam a divisão equilibrada das tarefas domésticas (33%) e a facilidade dos homens em demonstrar sentimentos (29%). Em oito dos 12 países analisados, a divisão justa do trabalho doméstico foi apontada como a mudança recente mais positiva.