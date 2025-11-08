GP de São Paulo de F1 2025: horário e onde assistir à corrida sprint e classificação neste sábado

Repórter
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 07h00.
Após início emocionante com o primeiro treino e a classificação, o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 chega ao segundo dia. Neste sábado, 8, ocorrem as etapas de Corrida Sprint e Classificação.
O britânico Lando Norris garantiu a pole position para a corrida sprint, após marcar o melhor tempo da classificação sprint nesta sexta-feira, 7, no Autódromo de Interlagos. O piloto da McLaren liderou o SQ1, foi o segundo mais rápido no SQ2 e fechou o SQ3 com 1min09s243 — menos de um décimo à frente de Kimi Antonelli, que largará na segunda posição.
Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris e adversário direto na disputa pelo título, vai largar em terceiro. A diferença entre os dois na classificação do campeonato é de apenas um ponto. Piastri ficou a 0s185 do tempo do britânico. Max Verstappen, outro nome forte na briga pelo campeonato, terminou a classificação sprint em sexto lugar e largará mais atrás neste sábado.
O brasileiro Gabriel Bortoleto largará na 14ª colocação no grid da sprint. Ele participa da prova pela primeira vez em Interlagos na Fórmula 1, após se destacar na Fórmula 2 nesta temporada.
Norris, que também havia registrado o melhor tempo no treino livre realizado algumas horas antes, manteve a consistência e confirmou o bom desempenho no classificatório, largando na frente da corrida curta deste sábado.
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.