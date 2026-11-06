GP de São Paulo 2026: veja a programação completa da Fórmula 1 em Interlagos

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 movimenta o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, entre esta sexta-feira, 6 de novembro, e domingo, 8. A programação inclui três sessões de treinos livres, a classificação e a corrida, marcada para às 14h de domingo.

A sexta-feira de treinos livres do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, terminou com a Mercedes em destaque e bons resultados dos representantes brasileiros. Kimi Antonelli liderou o segundo treino livre (TL2), depois de terminar a primeira atividade em segundo lugar, enquanto George Russell ficou entre os cinco primeiros nas duas sessões.

Entre os pilotos da casa, Gabriel Bortoleto repetiu a oitava colocação, e Rafael Câmara evoluiu do 18º para o 16º lugar em seu primeiro fim de semana na categoria.

No TL1, realizado na tarde desta sexta-feira, 6, Bortoleto colocou a Audi no top 10, com o tempo de 1min12s614. Câmara, que substituiu Esteban Ocon na Haas, terminou em 18º, com 1min13s696, em sua estreia em uma sessão oficial de F1. A liderança ficou com Lando Norris, da McLaren, seguido por Antonelli e Max Verstappen. Russell foi o quinto colocado.

Na segunda atividade, Antonelli assumiu a ponta com 1min10s763, superando Norris por 0s253. Russell completou o treino na quarta posição, com 1min11s036. A Mercedes, portanto, colocou seus dois carros entre os cinco primeiros nas duas sessões do dia.

Bortoleto voltou a terminar em oitavo, desta vez com 1min11s780, enquanto Câmara registrou 1min12s561 e avançou para a 16ª posição. O pernambucano, porém, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari: ao abrir uma volta rápida, mudou de trajetória e quase prensou o monegasco contra o muro. O lance foi encaminhado aos comissários para análise.

Diferentemente de outras etapas do calendário, o GP deste ano não terá corrida Sprint. A prova contará com a participação dos brasileiros Gabriel Bortoleto, titular da Audi, e Rafael Câmara, que participa de atividades na pista durante o fim de semana.

Qual é a programação do GP de São Paulo de F1?

Confira os horários das atividades da Fórmula 1 em Interlagos:

Sábado, 7 de novembro:

8h: abertura dos portões;

11h30 às 12h30: terceiro treino livre (TL3);

15h às 16h: classificação, que define o grid de largada.

Domingo, 8 de novembro:

8h: abertura dos portões;

12h: desfile dos pilotos;

13h44: execução do Hino Nacional;

14h: largada do Grande Prêmio de São Paulo, com 71 voltas previstas.

GP de São Paulo: como chegar ao Autódromo de Interlagos?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna”, uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

Como chegar?

O Autódromo José Carlos Pace está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele pode ser acessado de carro, trem ou ônibus.

Carro

Sem estacionamento oficial disponível, a organização desaconselha que o público vá ao evento de carro. As ruas ao redor do circuito serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso restrito a veículos credenciados. Portanto, quem optar por ir de carro precisará estacionar distante dos portões de entrada.

Ônibus

Quem preferir utilizar ônibus, existem várias linhas circulares que partem da Estação Autódromo em direção aos principais portões de acesso, com tarifa de R$ 4,40.

Todos os anos, empresas privadas oferecem serviços de transfer de ida e volta com saída de locais específicos ao redor da cidade.

Trem

O trem é o modelo de transporte mais recomendado pela organização do evento. Em 2024, pela primeira vez, houve expressos com horários marcados para transporte direto ao local. Os bilhetes, válidos para ida e volta, estavam disponíveis no site Passaporte Mobilidade por R$ 30 por dia.

O serviço expresso na Linha 9 - Esmeralda oferece acesso direto à Estação Autódromo, sem paradas intermediárias, com saídas das estações Pinheiros ou Morumbi.

Também há a opção de partir de outras áreas da região metropolitana em trens regulares. Nesse caso, a parada final também é a Estação Autódromo, com funcionamento das 4h40 até a meia-noite e tarifa de R$ 5,00.

Qual é a distância da Estação Autódromo (Linha 9) até os portões?