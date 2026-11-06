A aposta de Gabriel Bortoleto fora das pistas: um espaço no paddock da F1

Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1, investiu R$ 20 milhões com a agência TM1 para criar a GB House, um espaço exclusivo no paddock do Autódromo de Interlagos. O projeto oferece experiências imersivas para marcas e convidados durante os Grandes Prêmios, com todas as cotas vendidas ainda antes da estreia. A expansão inclui etapas estratégicas como Miami e Japão.

Gabriel Bortoleto comprou um pedaço do paddock no Autódromo de Interlagos. Fruto de uma sociedade entre o piloto e a agência TM1, comandada pelo sócio Bernardo Dinardi, o projeto, batizado de GB House, exigiu um investimento inicial estimado em R$ 20 milhões. O montante foi direcionado à estruturação de produtos de experiência e à aquisição de ativos oficiais da Fórmula 1. Com o espaço, a ideia é criar uma imersão exclusiva para marcas e convidados corporativos durante os finais de semana de Grande Prêmio.

De acordo com Dinardi, no cenário internacional, o modelo adotado pela dupla brasileira encontra paralelo apenas em iniciativas capitaneadas por grandes nomes da história recente do esporte, como a House 44, associada a Lewis Hamilton. Segundo ele, o grande diferencial competitivo do negócio está justamente na centralidade do atleta dentro do ecossistema comercial. "A presença de Bortoleto como sócio faz com que o piloto se entregue para caramba ao projeto, interessado genuinamente na visão de negócio e na construção de um ecossistema global", diz. Segundo o executivo, a proposta é permitir que marcas, patrocinadores e clientes se relacionem em um ambiente corporativo de alto nível, gerando uma linha de receita adicional para o conglomerado de negócios do piloto e expandindo de forma orgânica o seu relacionamento de longo prazo com o mercado corporativo.

Para o primeiro ano de operação, o projeto vendeu todas as cotas, atingindo a marca de sold out antes mesmo da abertura dos portões. A primeira temporada da GB House garantiu a presença de marcas de peso como Mercado Livre, TikTok, Vtex e KitKat, atraídas pela oportunidade de ativação em mercados estratégicos do calendário da Fórmula 1. "A expansão do formato prevê a presença em um bloco de seis a dez etapas por temporada. Entre os destinos confirmados e mapeados estão praças com forte apelo comercial e cultural para o público latino e brasileiro, como o GP de Miami, além de mercados como o Japão, onde a conexão com fãs locais e o legado histórico de ídolos brasileiros como Ayrton Senna continuam gerando forte apelo de engajamento e visibilidade internacional", explica o executivo.