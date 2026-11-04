Quem são os maiores vencedores da história de Interlagos na Fórmula 1? Veja lista

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem um recordista isolado de vitórias na história da Fórmula 1: Michael Schumacher. O alemão venceu quatro vezes no circuito, nas temporadas de 1994, 1995, 2000 e 2002, e ocupa o primeiro lugar do ranking de pilotos que mais triunfaram na pista.

Na sequência, três campeões mundiais aparecem empatados, com três vitórias cada: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O alemão conquistou seus resultados em 2010, 2013 e 2017; o britânico venceu em 2016, 2018 e 2021; enquanto o holandês subiu ao lugar mais alto do pódio em 2019, 2023 e 2024.

Além dos quatro primeiros colocados, outros sete pilotos venceram duas vezes no circuito paulista. A lista reúne nomes de diferentes gerações, incluindo brasileiros como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Felipe Massa.

Confira os pilotos com mais vitórias em Interlagos:

Michael Schumacher: 1994, 1995, 2000 e 2002 (4 vitórias);

Sebastian Vettel: 2010, 2013 e 2017 (3 vitórias);

Lewis Hamilton: 2016, 2018 e 2021 (3 vitórias);

Max Verstappen: 2019, 2023 e 2024 (3 vitórias);

Emerson Fittipaldi: 1973 e 1974 (2 vitórias);

Ayrton Senna: 1991 e 1993 (2 vitórias);

Mika Häkkinen: 1998 e 1999 (2 vitórias);

Juan Pablo Montoya: 2004 e 2005 (2 vitórias);

Felipe Massa: 2006 e 2008 (2 vitórias);

Mark Webber: 2009 e 2011 (2 vitórias);

Nico Rosberg: 2014 e 2015 (2 vitórias).

Vale mencionar que o levantamento considera apenas as corridas válidas pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 realizadas em Interlagos. A prova de 1972, vencida por Carlos Reutemann, não entra na contagem porque foi uma corrida extracampeonato, sem pontos para o Mundial.

Quem é o maior vencedor do GP do Brasil?

Quando o recorte considera todas as edições do Grande Prêmio do Brasil, independentemente do circuito, o recordista é Alain Prost, com seis vitórias. O francês conquistou cinco delas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e uma em Interlagos, em 1990.

A diferença ocorre porque o GP do Brasil foi realizado em dois autódromos ao longo da história da categoria. Interlagos recebeu a prova em diferentes períodos, enquanto Jacarepaguá sediou a corrida entre 1978 e 1989, com algumas interrupções.

Assim, embora Prost lidere o histórico geral da etapa brasileira, Schumacher permanece como o piloto com mais vitórias no Autódromo de Interlagos.