Quem são os maiores vencedores da história de Interlagos na Fórmula 1? Veja lista

Michael Schumacher: alemão é o maior campeão em Interlagos (Loic Venance/AFP)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15h35.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 15h37.
O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem como maior vencedor na Fórmula 1 o alemão Michael Schumacher, com quatro vitórias. Três pilotos dividem o segundo lugar, cada um com três vitórias: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O levantamento considera apenas corridas válidas pelo Campeonato Mundial.
O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem um recordista isolado de vitórias na história da Fórmula 1: Michael Schumacher. O alemão venceu quatro vezes no circuito, nas temporadas de 1994, 1995, 2000 e 2002, e ocupa o primeiro lugar do ranking de pilotos que mais triunfaram na pista.
Na sequência, três campeões mundiais aparecem empatados, com três vitórias cada: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O alemão conquistou seus resultados em 2010, 2013 e 2017; o britânico venceu em 2016, 2018 e 2021; enquanto o holandês subiu ao lugar mais alto do pódio em 2019, 2023 e 2024.
Além dos quatro primeiros colocados, outros sete pilotos venceram duas vezes no circuito paulista. A lista reúne nomes de diferentes gerações, incluindo brasileiros como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Felipe Massa.
Michael Schumacher: 1994, 1995, 2000 e 2002 (4 vitórias);
Sebastian Vettel: 2010, 2013 e 2017 (3 vitórias);
Lewis Hamilton: 2016, 2018 e 2021 (3 vitórias);
Max Verstappen: 2019, 2023 e 2024 (3 vitórias);
Emerson Fittipaldi: 1973 e 1974 (2 vitórias);
Ayrton Senna: 1991 e 1993 (2 vitórias);
Mika Häkkinen: 1998 e 1999 (2 vitórias);
Juan Pablo Montoya: 2004 e 2005 (2 vitórias);
Felipe Massa: 2006 e 2008 (2 vitórias);
Mark Webber: 2009 e 2011 (2 vitórias);
Nico Rosberg: 2014 e 2015 (2 vitórias).
Vale mencionar que o levantamento considera apenas as corridas válidas pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 realizadas em Interlagos. A prova de 1972, vencida por Carlos Reutemann, não entra na contagem porque foi uma corrida extracampeonato, sem pontos para o Mundial.
Quando o recorte considera todas as edições do Grande Prêmio do Brasil, independentemente do circuito, o recordista é Alain Prost, com seis vitórias. O francês conquistou cinco delas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e uma em Interlagos, em 1990.
A diferença ocorre porque o GP do Brasil foi realizado em dois autódromos ao longo da história da categoria. Interlagos recebeu a prova em diferentes períodos, enquanto Jacarepaguá sediou a corrida entre 1978 e 1989, com algumas interrupções.
Assim, embora Prost lidere o histórico geral da etapa brasileira, Schumacher permanece como o piloto com mais vitórias no Autódromo de Interlagos.