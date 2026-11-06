Antonelli lidera TL2, brasileiros evoluem e Mercedes fecha sexta forte em Interlagos

A sexta-feira de treinos livres do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, terminou com a Mercedes em destaque e bons resultados dos representantes brasileiros. Kimi Antonelli liderou o segundo treino livre (TL2), depois de terminar a primeira atividade em segundo lugar, enquanto George Russell ficou entre os cinco primeiros nas duas sessões.

Entre os pilotos da casa, Gabriel Bortoleto repetiu a oitava colocação, e Rafael Câmara evoluiu do 18º para o 16º lugar em seu primeiro fim de semana na categoria.

No TL1, realizado na tarde desta sexta-feira, 6, Bortoleto colocou a Audi no top 10, com o tempo de 1min12s614. Câmara, que substituiu Esteban Ocon na Haas, terminou em 18º, com 1min13s696, em sua estreia em uma sessão oficial de F1. A liderança ficou com Lando Norris, da McLaren, seguido por Antonelli e Max Verstappen. Russell foi o quinto colocado.

Na segunda atividade, Antonelli assumiu a ponta com 1min10s763, superando Norris por 0s253. Russell completou o treino na quarta posição, com 1min11s036. A Mercedes, portanto, colocou seus dois carros entre os cinco primeiros nas duas sessões do dia.

Bortoleto voltou a terminar em oitavo, desta vez com 1min11s780, enquanto Câmara registrou 1min12s561 e avançou para a 16ª posição. O pernambucano, porém, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari: ao abrir uma volta rápida, mudou de trajetória e quase prensou o monegasco contra o muro. O lance foi encaminhado aos comissários para análise.

Como foram os brasileiros nos treinos livres?

A sexta-feira marcou a presença de dois pilotos brasileiros em uma mesma etapa da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr representaram o país na categoria.

Bortoleto manteve regularidade nas duas atividades. O piloto da Audi terminou ambas na oitava colocação e conseguiu melhorar seu tempo entre o primeiro e o segundo treino. No TL1, chegou a ocupar a segunda posição após colocar pneus macios, antes de ser superado pelos concorrentes.

Câmara também apresentou evolução. Depois de terminar em 18º na primeira sessão, o brasileiro avançou duas posições no TL2. O objetivo do estreante no fim de semana é acumular experiência com o carro da Haas e se adaptar aos procedimentos da categoria. O incidente com Leclerc, no entanto, marcou a segunda atividade do pernambucano.

Mercedes começa fim de semana em alta

A equipe alemã terminou a sexta-feira com os dois pilotos em posições de destaque. Campeão mundial de 2026, Antonelli foi o segundo mais rápido no TL1 e liderou o TL2, enquanto Russell ficou em quinto e quarto, respectivamente.

O desempenho também é importante para a disputa do Mundial de Construtores. A Mercedes chegou a Interlagos com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari e pode garantir o título neste fim de semana caso some pelo menos três pontos a mais que a rival.

Russell, porém, terá uma punição de cinco posições no grid de largada do domingo. A Mercedes confirmou a troca do motor de combustão interna do carro do britânico, o que resulta na penalidade.

Resultado do TL1 do GP de São Paulo:

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriele Minì (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Leonardo Fornaroli (McLaren) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Luke Browning (Williams) Rafael Câmara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Colton Herta (Cadillac) Dino Beganovic (Ferrari) Freddie Slater (Audi)

Resultado do TL2 do GP de São Paulo:

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Rafael Câmara (Haas) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Nico Hülkenberg (Audi)

A programação da Fórmula 1 em Interlagos continua neste sábado, 7, com o terceiro treino livre, às 11h30, e a classificação, às 15h. O Grande Prêmio de São Paulo será disputado no domingo, 8, a partir das 14h.