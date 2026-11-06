Antonelli lidera TL2, brasileiros evoluem e Mercedes fecha sexta forte em Interlagos

GP de São Paulo: brasileiros agitam pista em interlagos (Divulgação/F1)
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Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17h34.
Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 17h40.
A sexta-feira de treinos livres do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, terminou com a Mercedes em destaque e bons resultados dos representantes brasileiros. Kimi Antonelli liderou o segundo treino livre (TL2), depois de terminar a primeira atividade em segundo lugar, enquanto George Russell ficou entre os cinco primeiros nas duas sessões.
Entre os pilotos da casa, Gabriel Bortoleto repetiu a oitava colocação, e Rafael Câmara evoluiu do 18º para o 16º lugar em seu primeiro fim de semana na categoria.
No TL1, realizado na tarde desta sexta-feira, 6, Bortoleto colocou a Audi no top 10, com o tempo de 1min12s614. Câmara, que substituiu Esteban Ocon na Haas, terminou em 18º, com 1min13s696, em sua estreia em uma sessão oficial de F1. A liderança ficou com Lando Norris, da McLaren, seguido por Antonelli e Max Verstappen. Russell foi o quinto colocado.
Na segunda atividade, Antonelli assumiu a ponta com 1min10s763, superando Norris por 0s253. Russell completou o treino na quarta posição, com 1min11s036. A Mercedes, portanto, colocou seus dois carros entre os cinco primeiros nas duas sessões do dia.
Bortoleto voltou a terminar em oitavo, desta vez com 1min11s780, enquanto Câmara registrou 1min12s561 e avançou para a 16ª posição. O pernambucano, porém, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari: ao abrir uma volta rápida, mudou de trajetória e quase prensou o monegasco contra o muro. O lance foi encaminhado aos comissários para análise.
A sexta-feira marcou a presença de dois pilotos brasileiros em uma mesma etapa da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr representaram o país na categoria.
Bortoleto manteve regularidade nas duas atividades. O piloto da Audi terminou ambas na oitava colocação e conseguiu melhorar seu tempo entre o primeiro e o segundo treino. No TL1, chegou a ocupar a segunda posição após colocar pneus macios, antes de ser superado pelos concorrentes.
Câmara também apresentou evolução. Depois de terminar em 18º na primeira sessão, o brasileiro avançou duas posições no TL2. O objetivo do estreante no fim de semana é acumular experiência com o carro da Haas e se adaptar aos procedimentos da categoria. O incidente com Leclerc, no entanto, marcou a segunda atividade do pernambucano.
A equipe alemã terminou a sexta-feira com os dois pilotos em posições de destaque. Campeão mundial de 2026, Antonelli foi o segundo mais rápido no TL1 e liderou o TL2, enquanto Russell ficou em quinto e quarto, respectivamente.
O desempenho também é importante para a disputa do Mundial de Construtores. A Mercedes chegou a Interlagos com 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari e pode garantir o título neste fim de semana caso some pelo menos três pontos a mais que a rival.
Russell, porém, terá uma punição de cinco posições no grid de largada do domingo. A Mercedes confirmou a troca do motor de combustão interna do carro do britânico, o que resulta na penalidade.
A programação da Fórmula 1 em Interlagos continua neste sábado, 7, com o terceiro treino livre, às 11h30, e a classificação, às 15h. O Grande Prêmio de São Paulo será disputado no domingo, 8, a partir das 14h.