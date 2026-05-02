GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação da corrida

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h05.
A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 será disputada entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.
Neste sábado, 2, acontece a classificação para a corrida principal marcada para às 17h, horário de Brasília. A sessão de qualificação será crucial para as equipes, pois determinará as posições de largada para a corrida de domingo, que tem 57 voltas.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 (TV fechada) exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
Sexta-feira, 1º de abril
Treino Livre 1: 13h30
Sexta-feira, 1º de abril
Classificação da Sprint: 17h30
Sábado, 2 de abril
Corrida Sprint: 13h
Sábado, 2 de abril
Classificação da Corrida: 17h
Domingo, 3 de abril
Corrida: 17h