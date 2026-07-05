F1: Leclerc quebra jejum de dois anos e vence GP da Grã-Bretanha

Leclerc vence GP da Grã-Bretanha (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)
Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 16h24.
Última atualização em 5 de julho de 2026 às 16h25.
Charles Leclerc voltou a vencer na Fórmula 1 depois de quase dois anos. O piloto da Ferrari cravou a primeira vitória em Silverstone neste domingo, 5, em uma corrida marcada pelo abandono de Max Verstappen a quatro voltas do fim e pelo melhor resultado de Gabriel Bortoleto na temporada.
Foi a nona vitória da carreira de Leclerc na categoria, a primeira desde o GP dos Estados Unidos, em outubro de 2024. "É uma sensação muito boa" depois de meses de "negatividade", reconheceu o monegasco em entrevista coletiva após a corrida.
O resultado também marcou a segunda vitória da Ferrari na temporada, depois do triunfo de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, em junho.
Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc, completou o pódio ao lado do britânico George Russell (Mercedes) e fez questão de elogiar o companheiro: "É um resultado excelente para a equipe. Charles fez um trabalho fenomenal".
A corrida teve Safety Car acionado depois que Max Verstappen perdeu o controle do carro e precisou abandonar a prova a quatro voltas do fim. Já o líder do Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), teve fim de semana de altos e baixos: venceu a sprint e cravou a pole position para a corrida de domingo, mas terminou apenas em 16º lugar, sem somar pontos.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, seu melhor resultado no ano. Com os quatro pontos somados, o piloto chega a seis pontos no Mundial de pilotos, na 14ª posição, e segue sendo o responsável por toda a pontuação da Audi na temporada.
Volta mais rápida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1:31.607 na 16ª volta (171,380 km/h)
*Com informações da AFP