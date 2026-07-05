F1: Leclerc quebra jejum de dois anos e vence GP da Grã-Bretanha

Charles Leclerc voltou a vencer na Fórmula 1 depois de quase dois anos. O piloto da Ferrari cravou a primeira vitória em Silverstone neste domingo, 5, em uma corrida marcada pelo abandono de Max Verstappen a quatro voltas do fim e pelo melhor resultado de Gabriel Bortoleto na temporada.

Foi a nona vitória da carreira de Leclerc na categoria, a primeira desde o GP dos Estados Unidos, em outubro de 2024. "É uma sensação muito boa" depois de meses de "negatividade", reconheceu o monegasco em entrevista coletiva após a corrida.

O resultado também marcou a segunda vitória da Ferrari na temporada, depois do triunfo de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, em junho.

Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc, completou o pódio ao lado do britânico George Russell (Mercedes) e fez questão de elogiar o companheiro: "É um resultado excelente para a equipe. Charles fez um trabalho fenomenal".

Verstappen abandona e Antonelli não pontua

A corrida teve Safety Car acionado depois que Max Verstappen perdeu o controle do carro e precisou abandonar a prova a quatro voltas do fim. Já o líder do Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), teve fim de semana de altos e baixos: venceu a sprint e cravou a pole position para a corrida de domingo, mas terminou apenas em 16º lugar, sem somar pontos.

Melhor resultado de Bortoleto na temporada

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, seu melhor resultado no ano. Com os quatro pontos somados, o piloto chega a seis pontos no Mundial de pilotos, na 14ª posição, e segue sendo o responsável por toda a pontuação da Audi na temporada.

Resultado do GP da Grã-Bretanha

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h30:42.546 George Russell (GBR/Mercedes) +0.427 Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0.772 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +1.149 Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1.598 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +2.023 Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +2.214 Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2.413 Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +3.229 Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +3.445 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +4.014 Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +4.391 Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +5.245 Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +5.512 Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +7.403 Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +8.005 Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +8.162 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1 volta Max Verstappen (HOL/Red Bull) +6 voltas

Volta mais rápida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1:31.607 na 16ª volta (171,380 km/h)

Abandonos

Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 42ª volta

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema mecânico na 46ª volta

Max Verstappen (HOL/Red Bull): acidente na 48ª volta (classificado)

*Com informações da AFP