Esporte

Galvão Bueno é internado em São Paulo

Com quadro de pneumonia viral, estado do locutor é estável segundo família

Galvão Bueno: locutor esportivo foi internado com pneumonia, mas está estável, segundo a família (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)

Galvão Bueno: locutor esportivo foi internado com pneumonia, mas está estável, segundo a família (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15h31.

O apresentador e locutor esportivo Galvão Bueno foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante o último fim de semana.

Em entrevista ao F5, a família do narrador de 74 anos disse que ele se queixou de dores no rim e foi diagnosticado com pneumonia viral. Apesar da doença, Galvão está lúcido e tem melhora no quadro, o que poderá levar à alta ainda nesta semana.

A internação impediu Bueno de narrar o jogo do Campeonato Brasileiro entre Sport e Flamengo no domingo. Ele foi substituído na transmissão da Prime Video por Rômulo Mendonça.

Galvão também não poderá apresentar a edição desta segunda-feira, 17, do programa "Galvão e Amigos", transmitido pela Band.

Locução na Copa do Mundo de 2026

Em 2025, Galvão Bueno deixou a Globo após 43 anos - tendo 11 Copas e 11 Olimpíadas no currículo com o canal. Mas Galvão não ficou muito tempo parado. Acertou com a Prime e a Band, onde apresenta um programa nas noites de segunda-feira. No entanto, o trabalho da emissora paulista tem data para acabar: dezembro deste ano.

Em 2026, o locutor já assinou contrato com o SBT, que comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo, que será realizada em EUA, Canadá e México.

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Com 'maldição do 7 a 1', Alemanha tenta vaga para Copa do Mundo 2026

Jogos de hoje, segunda-feira, 17 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Empresa de Neymar pai adquire a marca de Pelé por R$ 95 milhões

F1 abre venda de ingressos para o GP de São Paulo de 2026

Mais na Exame

Negócios

Empresas podem dobrar sua rentabilidade com funcionários que dominam os números

Um conteúdo Bússola

3 estratégias para otimizar a gestão de pessoas em condomínios

Future of Money

CVM manda 24 corretoras de criptomoedas suspenderem operações após irregularidades

Esporte

Com 'maldição do 7 a 1', Alemanha tenta vaga para Copa do Mundo 2026