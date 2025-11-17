Galvão Bueno é internado em São Paulo

O apresentador e locutor esportivo Galvão Bueno foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante o último fim de semana.

Em entrevista ao F5, a família do narrador de 74 anos disse que ele se queixou de dores no rim e foi diagnosticado com pneumonia viral. Apesar da doença, Galvão está lúcido e tem melhora no quadro, o que poderá levar à alta ainda nesta semana.

A internação impediu Bueno de narrar o jogo do Campeonato Brasileiro entre Sport e Flamengo no domingo. Ele foi substituído na transmissão da Prime Video por Rômulo Mendonça.

Galvão também não poderá apresentar a edição desta segunda-feira, 17, do programa "Galvão e Amigos", transmitido pela Band.

Locução na Copa do Mundo de 2026

Em 2025, Galvão Bueno deixou a Globo após 43 anos - tendo 11 Copas e 11 Olimpíadas no currículo com o canal. Mas Galvão não ficou muito tempo parado. Acertou com a Prime e a Band, onde apresenta um programa nas noites de segunda-feira. No entanto, o trabalho da emissora paulista tem data para acabar: dezembro deste ano.

Em 2026, o locutor já assinou contrato com o SBT, que comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo, que será realizada em EUA, Canadá e México.