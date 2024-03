O que é pneumonia assintomática? Entenda a doença que internou Camila Pitanga; saiba sintomas

A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, foi internada nesta terça-feira, 26, com quadro de pneumonia assintomática. A artista revelou o diagnóstico por meio de uma publicação no Instagram, onde afirma estar bem.

"Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo?", ressaltou ela. Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?, publicou nas redes sociais



O que é pneumonia assintomática?

A pneumonia assintomática é uma condição em que uma pessoa tem pneumonia, mas não apresenta sintomas típicos associados à doença. Isso significa que o indivíduo pode ter uma infecção nos pulmões sem saber.

Geralmente, a pneumonia é caracterizada por sintomas como tosse, febre, dificuldade para respirar, dor no peito, entre outros. No entanto, em casos de pneumonia assintomática, o sistema imunológico da pessoa pode ser capaz de controlar a infecção sem que ela desenvolva sinais visíveis da doença.

É importante notar que a pneumonia assintomática não é comum e geralmente ocorre em pessoas com sistemas imunológicos saudáveis ou em casos de infecções virais leves que não causam sintomas graves. No entanto, mesmo sem sintomas aparentes, a pneumonia assintomática pode representar um risco, especialmente para grupos vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com condições médicas subjacentes. Isso porque, mesmo sem sintomas, a infecção nos pulmões pode levar a complicações mais graves se não for tratada adequadamente.

Quem é Camila Pitanga?

Camila Pitanga é uma renomada atriz brasileira com diversos trabalhos na Rede Globo. Ela é filha da também atriz Vera Manhães e do diretor Antônio Pitanga.

Camila começou sua carreira na televisão na década de 1990, participando de novelas e minisséries. Alguns dos trabalhos mais conhecidos foram as novelas "Mulheres Apaixonadas", "Paraíso Tropical", "Cama de Gato" e "Velho Chico", além de minisséries como "Capitu" e "Lado a Lado", pela qual recebeu prêmios e reconhecimento da crítica.

Além da televisão, Camila Pitanga também atuou no cinema, participando de diversos filmes brasileiros de sucesso, como "Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios", "Eu e Meu Guarda-Chuva", "O Homem Que Copiava" e "Caramuru: A Invenção do Brasil".