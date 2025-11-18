Mbappé cobra R$ 1,4 bilhão do PSG por indenizações e valores atrasados

Kylian Mbappé abriu uma disputa judicial contra o Paris Saint-Germain e cobra o valor de 240 milhões de euros — cerca de R$ 1,4 bilhão — por indenizações relacionadas à sua saída do clube, anunciada em maio do ano passado. O atacante também afirma que o PSG não quitou 55 milhões de euros em salários e bônus previstos em contrato.

Os representantes do jogador e do clube participaram de audiência nesta segunda-feira, 17, no Conselho de Prud’hommes, tribunal trabalhista da França. Mbappé não esteve presente por estar em recuperação de uma lesão no tornozelo.

Ações judiciais do jogador

Além das indenizações, Mbappé alega que o PSG não converteu seu vínculo por prazo determinado em contrato definitivo. A defesa sustenta que essa decisão gerou perdas financeiras e violou termos acordados antes da saída do atleta para o Real Madrid.

O PSG, por sua vez, cobra 180 milhões de euros — o equivalente a R$ 1,1 bilhão — do atacante por supostamente ter garantido que não deixaria o clube sem compensação financeira. O clube também reivindica outros 60 milhões de euros por danos e prejuízos.

Durante a audiência, o PSG mencionou uma proposta de 300 milhões de euros feita por um clube da Arábia Saudita em julho de 2023. A equipe afirma que Mbappé recusou a oferta antes de rejeitar a renovação contratual.

A defesa do Paris Saint-Germain também pediu a anulação do processo trabalhista. O tribunal conduz paralelamente uma investigação sobre assédio moral, aberta após denúncia do próprio jogador em maio.

Contratado em 2017, Mbappé disputou sete temporadas pelo Paris Saint-Germain. No período, marcou 256 gols em 308 partidas e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Ele conquistou 14 títulos antes de seguir para o Real Madrid.