Escoceses enxergam Brasil como potência no futebol, mas com vulnerabilidades, diz pesquisa

O Brasil se prepara para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24, para avançar na Copa do Mundo. Apesar da rivalidade em campo, os escoceses têm perspectivas bem ambíguas sobre o país sul-americano, como mostra estudo da Ranqia, publicado em junho de 2026, que reúne respostas do ChatGPT a perguntas sobre o Brasil. E o interesse dos escoceses vai muito além do futebol. Passando por turismo, investimentos e segurança pública.

O levantamento aponta que 97% das respostas sobre a seleção brasileira possuem tom positivo, enquanto 3% apresentam construção mista, com presença simultânea de elogios e ressalvas estruturais.

"O tom é claramente positivo, mas o favoritismo absoluto não aparece. A seleção é forte com

ressalva, não imbatível", explica o estudo.

Para os escoceses, o Brasil é visto como uma seleção de elite no futebol, com expectativa frequente de avanço até quartas de final, semifinais ou final, sustentada por referência ao talento ofensivo e ao comando de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti: técnico da Seleção Brasileira em jogo do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo. (Darrian Traynor /Getty Images)

"O modelo coloca o Brasil como candidato de teto alto, sustentado por talento ofensivo e por Carlo Ancelotti, mas raramente como favorito absoluto. Inconsistência, meio-campo e transições defensivas funcionam como freio narrativo".

A leitura também registra vulnerabilidade defensiva com menor recorrência, aparecendo em 16% das respostas. Em paralelo, o estudo identifica referência à experiência histórica e ao peso da camisa em 56% das menções, como elemento de reforço simbólico.

Atributos por frequência relativa:

Contender e top tier - 100% (positivo)

Comparação com favoritos - 100% (negativo)

Talento ofensivo de elite - 100% (positivo)

Expectativa de quartas, semi ou final - 98% (positivo)

Ancelotti e estrutura tática - 97% (positivo)

Inconsistência e volatilidade - 83% (negativo)

Forma recente irregular - 75% (negativo)

Experiência histórica e camisa - 56% (negativo)

Meio-campo, controle e pressão - 56% (negativo)

Vulnerabilidade defensiva - 16% (negativo)

"Às vésperas do jogo, o Brasil que chega ao torcedor escocês é gigante com asterisco. Muito talento, muita chance de ir longe, mas dependente de resolver consistência e meio-campo", reforça o levantamento.

No campo de fontes, o documento aponta concentração em veículos e instituições internacionais. Reuters responde por 21,5% das citações, seguida por Sports Mole com 14,2%, The Guardian com 9,4%, FIFA com 7,6% e SB Nation com 5,5%.

Resiliência com custo elevado

No eixo econômico, o Brasil é descrito como mercado emergente com potencial de investimento, mas marcado por restrições estruturais. O estudo da Ranqia aponta que 76% das respostas tratam o país como oportunidade de investimento, ainda que condicionada a fatores de risco.

Esse recorte do levantamento combina crescimento modesto, inflação acima da meta e juros elevados, com exportações e consumo sustentando a atividade. O país é descrito como resiliente, mas com custo elevado de carregamento macroeconômico.

O estudo indica predominância de 93% de tom negativo na descrição da economia atual, associando o Brasil a juros altos, inflação persistente e risco fiscal como elementos centrais da narrativa.

As fontes mais influentes nesse eixo são Reuters, OECD e IMF, que concentram a maior parte das citações usadas na construção das respostas econômicas.

Investimento e risco: oportunidade condicionada

Em relação a investimento, o Brasil aparece como ativo descontado em mercados emergentes, sustentado por commodities e expectativa de queda de juros. Ainda assim, a recomendação raramente aparece sem ressalvas.

Risco fiscal, instabilidade política e volatilidade cambial surgem como elementos recorrentes. Em paralelo, a leitura de risco organiza o país como um “caso de manual de emergente”, com predominância negativa total nas respostas analisadas.

No bloco de risco, o estudo identifica 100% de predominância negativa, com destaque para câmbio, fiscal, inflação e juros como variáveis estruturais presentes em todas as respostas analisadas.

A seguradora Allianz aparece como uma das principais fontes no tema de risco, reforçando uma leitura de avaliação corporativa do país, enquanto Reddit surge como vetor secundário de percepção de investidores individuais.

Segurança pública

O eixo de marca-país é o mais consensual do estudo. Elementos como Carnaval, Amazônia, Rio de Janeiro, futebol e cultura aparecem de forma recorrente e positiva, sem grandes variações entre as respostas.

Já o recorte de segurança inverte completamente o padrão. O Brasil passa a ser descrito como destino condicional, com foco em furtos, crimes urbanos e alertas de viagem emitidos por governos estrangeiros.

Na dimensão de segurança, o estudo registra 100% de predominância negativa, com destaque para alertas oficiais do governo britânico e do governo dos Estados Unidos como principais fontes de referência.

Mesmo assim, o levantamento indica que o país é amplamente considerado visitável, desde que com precauções específicas.