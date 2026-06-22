França x Iraque: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Vindo de vitória sobre o Senegal na estreia, a seleção francesa quer o triunfo para se manter com 100% de aproveitamento e chegar aos 6 pontos. Além disso, um resultado positivo garante a classificação dos europeus para o mata-mata.

Assim, Didier Deschamps escalou a França da seguinte maneira: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot e Dembélé; Barcola, Olise e Mbappé.

Já o Iraque vem a campo com: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Al-Ammari, Ismail e Iqbal; Qasem, Bayesh e Hussein.

Situação do Grupo I

França e Noruega estrearam com vitórias, mas os noruegueses estão na liderança do Grupo I por levarem vantagem nos critérios de desempate. Já Iraque e Senegal perderam na primeira rodada e ainda não somaram pontos.