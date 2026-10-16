Meta admite que IA liberou geração de propaganda sobre Flávio e bloqueou sobre Lula

A Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, reconheceu nesta sexta-feira, 16, que uma falha nos filtros da Meta AI, sua assistente virtual de inteligência artificial, permitiu que usuários gerassem imagens de propaganda eleitoral associadas a Flávio Bolsonaro (PL), enquanto pedidos semelhantes relacionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eram bloqueados.

Segundo a empresa, a brecha permitia que comandos que combinavam o primeiro nome dos candidatos com seus respectivos números eleitorais gerassem imagens de propaganda. A falha foi corrigida em 14 de outubro.

Os sistemas bloqueavam solicitações que mencionavam explicitamente nomes como “Lula”, “Luiz Inácio Lula da Silva”, “Bolsonaro” e “Flávio Bolsonaro”, mas não identificavam todas as combinações de primeiros nomes comuns com os números eleitorais dos candidatos.

Com isso, pedidos que utilizavam “Flávio” acompanhado de seu número podiam gerar imagens de propaganda. A mesma falha permitia a criação de cartazes com solicitações que combinavam “Luiz” e o número de Lula. A empresa afirmou que corrigiu o problema no mesmo dia.

Segundo a Meta, a ferramenta havia sido temporariamente proibida de recomendar candidatos ou gerar imagens deles no Brasil para cumprir as regras eleitorais.

Anúncios da campanha de Lula bloqueados 'por engano'

A Meta também reconheceu falhas técnicas que afetaram a conta de anúncios da campanha de Lula.

A empresa atribuiu o episódio a uma análise incorreta realizada em um acordo firmado em 13 de abril de 2026 com a Advocacia-Geral da União (AGU) para combater golpes envolvendo programas federais. Também criticou as regras brasileiras para conteúdo digital, que, segundo sua avaliação, aumentam o risco de bloqueios indevidos.

"Em 23 de setembro, a conta de anúncios da campanha de Lula foi desativada por engano por pouco mais de uma hora, após um anúncio ter sido classificado como uma possível tentativa de se passar por um programa social do governo durante uma análise mais ampla de combate a fraudes. A análise antifraude incorreta feita sobre este anúncio foi adotada no âmbito de um acordo firmado em 13 de abril de 2026 com a Advocacia-Geral da União (AGU) para combater golpes envolvendo programas federais".

A Meta afirmou que a campanha de Lula continuou podendo criar anúncios por meio de uploads diretos no Gerenciador de Anúncios e que as peças que já estavam em circulação não foram afetadas. A falha foi corrigida nas primeiras horas de 10 de outubro, após a reversão da atualização.

A empresa ainda negou favorecimento a qualquer candidato e afirmou que os episódios não tiveram motivação política. "Nossos sistemas não classificam nem distribuem conteúdo com base em ideologia política, e nossas regras e sua aplicação valem igualmente para todos", disse.

Meta atribui falhas a problemas técnicos

A Meta ainda falou sobre o que classificou como um "problema global" na contagem de visualizações de Reels, registrado em 7 de outubro. Durante cerca de cinco horas, as métricas ficaram congeladas, incorretas ou zeradas, apesar de os vídeos continuarem sendo distribuídos normalmente. Isso, segundo a Meta, atingiu criadores em mais de 100 países.

A empresa disse que a falha não ficou restrita à campanha de Lula. “É importante destacar que a campanha de Flávio Bolsonaro também entrou em contato com a Meta neste dia para relatar o mesmo problema”.

Em 9 de outubro, uma atualização de código provocou outra falha global, desta vez no Gerenciador de Anúncios. O problema impediu temporariamente a criação de anúncios a partir de publicações já feitas no Instagram.

A companhia informou ter apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma defesa com dados técnicos em resposta à reclamação da campanha de Lula. Segundo a Meta, a decisão recente da Corte não encontrou indícios de manipulação da distribuição de conteúdos.